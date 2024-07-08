Посол Австрії про масований обстріл РФ: російська атака – це чистий терор

“Черговий масований ракетний удар по Києву. Цього разу під удар потрапила дитяча лікарня Охмадит!". наголосив дипломат.

Надзвичайний посол Австрії в Україні Арад Бенкьо прокоментував сьогоднішній масований обстріл України російськими силами, у якому загинуло майже 20 осіб.

Він назвав російську атаку чистим терором.

“Черговий масований ракетний удар по Києву. Цього разу під удар потрапила дитяча лікарня Охмадит! Австрія підтримує цей центр протягом багатьох років і багато відділів. Це заклад, який опікується немовлятами та дітьми, які цього потребують”, ‒ зазначив він.

Another massive missiles attack on Kyiv. This time the Children‘s Hospital Okhmadyt was hit! Austria has supported this center for many years and many departments.

This is an institution which cares for babies and children in need.

The Russian attack is pure terror. https://t.co/kjNvtzGFMi — Arad Benkö (@AradBenkoe) July 8, 2024