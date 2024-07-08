Посол Австрії про масований обстріл РФ: російська атака – це чистий терор

Надзвичайний посол Австрії в Україні Арад Бенкьо прокоментував сьогоднішній масований обстріл України російськими силами, у якому загинуло майже 20 осіб.
Він назвав російську атаку чистим терором.
“Черговий масований ракетний удар по Києву. Цього разу під удар потрапила дитяча лікарня Охмадит! Австрія підтримує цей центр протягом багатьох років і багато відділів. Це заклад, який опікується немовлятами та дітьми, які цього потребують”, ‒ зазначив він.
Another massive missiles attack on Kyiv. This time the Children‘s Hospital Okhmadyt was hit! Austria has supported this center for many years and many departments.— Arad Benkö (@AradBenkoe) July 8, 2024
This is an institution which cares for babies and children in need.
The Russian attack is pure terror. https://t.co/kjNvtzGFMi
- Під час масованої ракетної атаки росіян по Україні пошкоджено дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Під завалами є діти. Найбільше від російської атаки постраждало токсикологічне відділення лікарні, а під завалами є діти.
- Наразі точна кількість загиблих і поранених внаслідок російського удару невідома.