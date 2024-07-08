Фото: Lb.ua Рятувальники працюють на місці влучання в житловий будинок в Шевченківському районі.

У Києві внаслідок російської ракетної атаки є влучання в житловий будинок.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Є влучання в житловий будинок у Шевченківському районі. Пошкоджені підʼїзди. Один зруйнований", - написав він у Telegram.

Кличко зазначив, що наразі відбувається евакуація мешканців.

Фото: Lb.ua Рятувальники працюють на місці влучання в житловий будинок в Шевченківському районі.

Фото: тг-канал Віталія Кличка Влучання в житловий будинок в Шевченківському районі.

Фото: Lb.ua Влучання в житловий будинок в Шевченківському районі.

Кличко згодом також додав, що розбір завалів триває. Там можуть бути люди.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Києву є щонайменше семеро загиблих. Зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Також у Києві постраждала дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Під завалами є діти. Точна кількість поранених і загиблих у "Охматдиті" наразі невідома.

За словами президента Зеленського, сьогодні під час масованої ракетної атаки Росія випустила понад 40 ракет різних типів, атакувавши Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.