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У Києві є влучання в житловий будинок, зруйновано під'їзд

Мешканців евакуюють.

Рятувальники працюють на місці влучання в житловий будинок в Шевченківському районі.
Фото: Lb.ua
Рятувальники працюють на місці влучання в житловий будинок в Шевченківському районі.

У Києві внаслідок російської ракетної атаки є влучання в житловий будинок. 

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Є влучання в житловий будинок у Шевченківському районі. Пошкоджені підʼїзди. Один зруйнований", - написав він у Telegram.

Кличко зазначив, що наразі відбувається евакуація мешканців.

Рятувальники працюють на місці влучання в житловий будинок в Шевченківському районі.
Фото: Lb.ua
Рятувальники працюють на місці влучання в житловий будинок в Шевченківському районі.

Влучання в житловий будинок в Шевченківському районі.
Фото: тг-канал Віталія Кличка
Влучання в житловий будинок в Шевченківському районі.

Влучання в житловий будинок в Шевченківському районі.
Фото: Lb.ua
Влучання в житловий будинок в Шевченківському районі.

Кличко згодом також додав, що розбір завалів триває. Там можуть бути люди.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Києву є щонайменше семеро загиблих. Зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. 

Також у Києві постраждала дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Під завалами є діти. Точна кількість поранених і загиблих у "Охматдиті" наразі невідома.

За словами президента Зеленського, сьогодні під час масованої ракетної атаки Росія випустила понад 40 ракет різних типів, атакувавши Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

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