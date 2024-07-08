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СБУ затримала зрадника, який "полював" на аеродроми, підрозділи ППО та нафтобази

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала зрадника, який "полював" на аеродроми, підрозділи ППО та нафтобази
Затриманий зрадник
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще одного російського агента, який діяв на півночі України. Він "полював" на аеродроми, підрозділи ППО та нафтобази.

Про це повідомили у СБУ. 

Зловмисник готував ракетні удари по підрозділах ЗСУ та об’єктах паливно-енергетичного комплексу у Київській та Чернігівській областях.

Серед основних цілей ворога були військові аеродроми та підрозділи ППО, а також нафтопереробні заводи, паливні склади та ключові енергогенеруючі підприємства.

Щоб отримати координати об’єктів, фігурант об’їжджав місцевість і приховано фіксував потрібні йому локації на камеру свого телефону.

Отримані відомості він передавав кадровому співробітнику управління фсб по Москві та Московській області.

Фото: СБУ

Служба безпеки задокументувала кожен крок злочинних дій ворожого агента та затримала його, коли фігурант проводив дорозвідку поблизу локації українських військ на Київщині.

Також СБУ провела додаткові заходи для убезпечення стратегічно важливих об’єктів України.За даними кіберфахівців Служби безпеки, фігурант потрапив у поле зору агресора через антиукраїнські коментарі, які публікував на прокремлівських Телеграм-каналах.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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