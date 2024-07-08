На Харківщині через російську агресію загинув 5-річний хлопчик і 3-місячне немовля

Від ворожих обстрілів постраждали три райони області.

Через російську агресію на Харківщині загинули діти: 5-річний хлопчик і 3-місячне немовля.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі, о 00:32 в Основ'янському районі Харкова унаслідок падіння уламків боєприпасу виникла пожежа в приватному будинку. Пошкоджені авто, господарчі споруди. Постраждали дві жінки 50 та 75 років, госпіталізовані.

Вчора, 7 липня, о 18:31 в Циркунівській ТГ Харківського району, біля 17-го цвинтаря на грунтовій дорозі у лісі в бік с. Циркуни авто підірвалося на ворожій міні. Унаслідок, за попередньою інформацією, загинули 53-річний чоловік, 64-річна жінка, жінка 25 років, хлопчик 5 років та 3-місячне немовля.

О 16:38 ворог атакував с. Новоплатонівку Ізюмського району. Унаслідок обстрілу частково зруйновано будинок культури, пошкоджено 4 приватних будинки.

О 16:32 у с. Богуславка Ізюмського району через обстріл пошкоджено два приватні будинки. Постраждали чоловік 48 років та жінка 70 років, її госпіталізовали до медичного закладу.

Біля 15:40 у смт Білий Колодязь Чугуївського району через обстріл КАБ пошкоджено 2 багатоповерхових будинки.

Близько 15:50 унаслідок обстрілу з РСЗВ с. Колісниківка Куп'янського району пошкоджено один приватний будинок.

7 липня 08:00 у с. Митрофанівна Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені три приміщення свиноферми на території агропідприємства.

На Харківському напрямку ворог три рази проводив штурми неподалік населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ. Українські воїни зупинили всі штурмові дії агресора.

На Купʼянському напрямку противник 10 разів атакував наші позиції у районах Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки. Шість атак противника успішно відбито, ще чотири бої продовжуються.