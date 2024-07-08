На Миколаївщині армія РФ атакувала пожежний автомобіль та сільгосппідприємство

Люди не постраждали.

Російська армія упродовж доби на Миколаївщині атакувала дроном пожежний автомобіль. Також від окупантів постраждало сільгосппідприємство.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Учора, 7 липня, протягом дня ворог атакував дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду. Зокрема, у с. Дмитрівка пошкоджено пожежний автомобіль, який у той час застосовували для гасіння займання. Особовий склад не постраждав.Також ввечері внаслідок падіння FPV виникла пожежа сухої трави, яку вогнеборці ліквідували.

У с. Солончаки пошкоджено ангар, металеві ємності та вантажний автомобіль «ГАЗ» на території сільськогосподарського підприємства.

У с. Дніпровське пошкоджено приватний будинок.

Всюди минулося без постраждалих.

Нещодавно через ворожий обстріл у Миколаївській області горіло поле із пшеницею. Пожежу оперативно вдалося ліквідувати.