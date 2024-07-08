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На Миколаївщині армія РФ атакувала пожежний автомобіль та сільгосппідприємство

Люди не постраждали.

На Миколаївщині армія РФ атакувала пожежний автомобіль та сільгосппідприємство
Віталій Кім
Фото: Анна Стешенко

Російська армія упродовж доби на Миколаївщині атакувала дроном пожежний автомобіль. Також від окупантів постраждало сільгосппідприємство.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

Учора, 7 липня, протягом дня ворог атакував дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду. Зокрема, у с. Дмитрівка пошкоджено пожежний автомобіль, який у той час застосовували для гасіння займання. Особовий склад не постраждав.Також ввечері внаслідок падіння FPV виникла пожежа сухої трави, яку вогнеборці ліквідували. 

У с. Солончаки пошкоджено ангар, металеві ємності та вантажний автомобіль «ГАЗ» на території сільськогосподарського підприємства. 

У с. Дніпровське пошкоджено приватний будинок. 

Всюди минулося без постраждалих. 

Нещодавно через ворожий обстріл у Миколаївській області горіло поле із пшеницею. Пожежу оперативно вдалося ліквідувати.

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