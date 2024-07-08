Упродовж доби армія РФ атакувала 7 населених пунктів Запорізької області

Впродовж доби окупанти 282 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зокрема, ворог завдав авіаційних ударів по Гуляйполю та Староукраїнці.
108 БпЛА різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.9 обстрілів РСЗВ накрили Новоандріївку, Роботине та Малу Токмачку.
163 артобстріли завдав ворог по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Староукраїнки, Малинівки та Левадного.
Надійшло 2 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.