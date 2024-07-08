«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
"Радіо Свобода" опублікувала фото з безпілотника мікрорайону "Канал" у Часовому Ярі
"Радіо Свобода" опублікувала фото з безпілотника мікрорайону "Канал" у Часовому Ярі
Війна на каналі. Репортаж із Часового Яру
Війна на каналі. Репортаж із Часового Яру
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
У Франції за результатами опитувань на виборах лідирує лівий "Народний фронт"
У Франції за результатами опитувань на виборах лідирує лівий "Народний фронт"
Росіяни кажуть про начебто ураження системи Patriot “Іскандерами”. Олещук заявив, що то були макети
Росіяни кажуть про начебто ураження системи Patriot “Іскандерами”. Олещук заявив, що то були макети
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
Новий міністр оборони Великобританії у Одесі анонсував великий пакет допомоги Україні
Новий міністр оборони Великобританії у Одесі анонсував великий пакет допомоги Україні
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
ГоловнаСуспільствоВійна

Упродовж доби армія РФ атакувала 7 населених пунктів Запорізької області

Окупанти 282 рази вдарили по території області.

Упродовж доби армія РФ атакувала 7 населених пунктів Запорізької області
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби окупанти 282 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема, ворог завдав авіаційних ударів по Гуляйполю та Староукраїнці.

108 БпЛА різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.9 обстрілів РСЗВ накрили Новоандріївку, Роботине та Малу Токмачку.

163 артобстріли завдав ворог по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Староукраїнки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 2 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies