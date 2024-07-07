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У понеділок графіки відключення світла діятимуть упродовж доби

Споживання зростає через спеку.

У понеділок графіки відключення світла діятимуть упродовж доби
Фото: pixabay

Завтра, 8 липня,  заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби.

Про це повідомила пресслужба Укренерго. 

З 00:00 до 14:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 – чотири черги

В інші години будуть застосовуватись три черги відключень одночасно

Зазначається, що споживання зростає через спеку.

Як повідомлялося, в Україні започаткують регулярні брифінги про ситуацію з енергетикою в регіонах. Їх проводитимуть раз на два тижні під головуванням міністра енергетики, за участі голів обласних адміністрацій, міських голів і міжнародних партнерів.

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