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На Харківщині посилять заходи проти російських ДРГ, - Клименко

Прикордонники облаштовують додаткові спостережні пости і збільшують кількість груп реагування.

На Харківщині посилять заходи проти російських ДРГ, - Клименко
Ігор Клименко
Фото: Макс Требухов

Українські прикордонники облаштовують додаткові спостережні пости у Харківській області, які допоможуть ефективніше боротися із російськими диверсантами.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час візиту на Харківщину.

"Особлива увага – протидії диверсійно-розвідувальним групам ворога. Наші підрозділи постійно виявляють та дають відсіч російським диверсантам", – сказав він.

Клименко зазначив, що також збільшено кількість груп реагування.

 

Раніше також повідомлялося, що російські ДРГ продовжують спроби прорватися на Сумщину, Сили оборони їх знищують.

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