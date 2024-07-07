На Харківщині посилять заходи проти російських ДРГ, - Клименко

Українські прикордонники облаштовують додаткові спостережні пости у Харківській області, які допоможуть ефективніше боротися із російськими диверсантами.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час візиту на Харківщину.

"Особлива увага – протидії диверсійно-розвідувальним групам ворога. Наші підрозділи постійно виявляють та дають відсіч російським диверсантам", – сказав він.

Клименко зазначив, що також збільшено кількість груп реагування.

Раніше також повідомлялося, що російські ДРГ продовжують спроби прорватися на Сумщину, Сили оборони їх знищують.