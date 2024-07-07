Головне за ніч та ранок неділі, 7 липня: 151 боєзіткнення, 13 знищених "шахедів", вибухи в Росії

Нічна повітряна атака, 151 бойове зіткнення , бої на Лиманському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, графіки відключень.

Уночі 7 липня російська армія атакувала територію України двома ракетами типу "Іскандер" та 13-ма "Шахедами". Силам ППО вдалося "приземлити" всі ворожі дрони, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"У ніч на 7 липня 2024 року противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської обл. – рф", — ідеться у повідомленні.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 "шахедів" у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 20 атакам окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни та Торського на Донеччині.

На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 49 атак окупантів поблизу населених пунктів Юр’ївка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Лозуватське, Прогрес, Новоселівка Перша, Євгенівка, Яснобродівка та Карлівка Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1150 російських загарбників. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 550 990 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російська армія продовжує терор Дніпропетровської області. Уночі окупанти атакували Павлоград і Нікопольський район. Є поранені, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Павлоград, уламки ракети пошкодили 4 приватні будинки. На щастя, обійшлося без жертв і поранених.

На Нікопольщині унаслідок ворожих обстрілів є постраждалі. Зокрема в Нікополі під час вечірніх та ранкових обстрілів травмовано трьох жінок 38, 65 та 71 років.

"Били росіяни по Нікополю з важкої артилерії та дронами-камікадзе. Застосовували й РСЗВ", — зазначає Лисак. У місті понівечено 3 підприємства, коледж, дитсадок та гаражний кооператив. Пошкоджено 10 приватних осель, 3 господарські споруди, газопровід. Знищено авто.

"Зачепило й техніку рятувальників. Після одного з ударів вони гасили займання у будинку, коли ворог атакував знову. Самі вогнеборці встигли пройти в укриття", — додає глава військової адміністрації.

У Воронезькій області після атаки БпЛА почалася пожежа на складі із "вибухонебезпечними об'єктами".

Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. За його словами, російська ППО начебто збила всі безпілотники, але осколки впали на склад "вибухонебезпечних об'єктів". Кількість безпілотників він не назвав.

За попередніми даними, атаковано склад із боєприпасами в Сергіївці Підгоренського району. Там розпочалася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

У неділю, 7 липня, обмеження енергопостачання не діятимуть до 15:00, повідомляє "Укренерго".

Натомість з 15:00 до 24:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно.

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