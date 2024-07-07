Генштаб: ворог продовжує активні наступальні дії на Покровському та Лиманському напрямках

Протягом минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення, третина з них на Покровському напрямку.

Розпочалась 865 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

У ніч на 7 липня 2024 року противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із Курської області (рф).

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 «шахедів» у Кіровоградській, Харківській, Сумської та Полтавської областей.

Протягом минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетних удари (із застосуванням двох ракет), 58 авіаційних ударів (задіяв 76 КАБів), здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів, 138 з них - із реактивних систем залпового вогню, застосував 1041 дрон-камікадзе.

Також противник завдавав авіаційних ударів, зокрема, в районах населених пунктів Ізбицьке, Стариця, Вовчанськ, Липці, Вовчанські Хутори Харківської області; Часів Яр, Юр’ївка, Торецьк, Нью-Йорк, Олександропіль, Новоселівка Перша, Вовче, Воздвиженка, Семенівка, Михайлівка, Мемрик, Іллінка, Піщане, Григорівка, Костянтинівка, Катеринівка, Єлізаветівка, Костянтинопільське, Ганнівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області; Гуляйполе, Новоданилівка Запорізької області.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні і штурмові дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та Липці.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу збільшилась до семи. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки, Петропавлівки та Стельмахівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 20 атакам окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни та Торського на Донеччині.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак в районах Спірного та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 11 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку агресор досить активний - вчинив 16 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині. Підтримував свої дії авіаударами.

На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 49 атак окупантів поблизу населених пунктів Юр’ївка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Лозуватське, Прогрес, Новоселівка Перша, Євгенівка, Яснобродівка та Карлівка Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку противник здійснив чотири атаки наших позицій в районі Водяного Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення. Ворог отримав жорстку відсіч біля Роботиного та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах, що на лівобережжі Дніпра. Загарбники проводили п’ять атак, успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території рф. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і у тилу.

За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дві артилерійські системи, зенітно-ракетний комплекс “Бук”, пункт управління БпЛА, 22 райони зосередження особового складу та ОВТ.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також наші воїни знешкодили 2 танки, 16 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 53 БпЛА ОТР, одну крилату ракету, 50 автомобілів та 16 одиниць спеціальної техніки.