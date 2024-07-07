Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Війна на каналі. Репортаж із Часового Яру
Війна на каналі. Репортаж із Часового Яру
ДБР вилучило 10 тонн інструментів з Росії - тепер вони у Нацгвардії
ДБР вилучило 10 тонн інструментів з Росії - тепер вони у Нацгвардії
Росіяни атакували 6 громад Сумщини
Росіяни атакували 6 громад Сумщини
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Французькі ультраправі та ультраліві відмовилися підписати Хартію підтримки України
Французькі ультраправі та ультраліві відмовилися підписати Хартію підтримки України
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Україна повернула додому 3310 військовополонених, — Зеленський
Україна повернула додому 3310 військовополонених, — Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
ГоловнаСуспільствоЖиття

Укрзалізниця розширює перелік поїздів, на які доступне пріоритетне бронювання для військовослужбовців

З 8 липня оформити заявку можна буде в період від 5 діб до рейсу – до безпосередньо дня відправки.

Укрзалізниця розширює перелік поїздів, на які доступне пріоритетне бронювання для військовослужбовців
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Укрзалізниця розширює перелік поїздів, на які доступне пріоритетне бронювання для військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба компанії. 

“Продовжуємо трансформувати внутрішні процеси, щоб забезпечити військовослужбовців Сил оборони України місцями в поїздах при потребі термінових поїздок. Ми розширюємо перелік поїздів, на які доступне пріоритетне бронювання для військовослужбовців через сервіс, що дозволить нам гарантовано покривати більшу частину потреби у квитках для термінових відряджень з/до прифронтових регіонів”, – йдеться в повідомленні..

Компанія зазначає, що, оскільки в пріоритеті у неї саме забезпечення термінових поїздок військовослужбовців, вона адаптує "горизонт" бронювання квитків: з 8 липня оформити заявку можна буде в період від 5 діб до рейсу – до безпосередньо дня відправки.

“Робимо це, щоб забезпечити тим, хто воює за нас зі зброєю в руках, можливість побачити близьких в дуже коротку відпустку чи вирішити термінові справи, тож нагадуємо: для планових поїздок (із горизонтом планування понад 5 діб) маємо сервіс моніторингу квитків з автовикупом у застосунку”, – зауважили у компанії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies