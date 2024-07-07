З 8 липня оформити заявку можна буде в період від 5 діб до рейсу – до безпосередньо дня відправки.

Укрзалізниця розширює перелік поїздів, на які доступне пріоритетне бронювання для військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Продовжуємо трансформувати внутрішні процеси, щоб забезпечити військовослужбовців Сил оборони України місцями в поїздах при потребі термінових поїздок. Ми розширюємо перелік поїздів, на які доступне пріоритетне бронювання для військовослужбовців через сервіс, що дозволить нам гарантовано покривати більшу частину потреби у квитках для термінових відряджень з/до прифронтових регіонів”, – йдеться в повідомленні..

Компанія зазначає, що, оскільки в пріоритеті у неї саме забезпечення термінових поїздок військовослужбовців, вона адаптує "горизонт" бронювання квитків: з 8 липня оформити заявку можна буде в період від 5 діб до рейсу – до безпосередньо дня відправки.

“Робимо це, щоб забезпечити тим, хто воює за нас зі зброєю в руках, можливість побачити близьких в дуже коротку відпустку чи вирішити термінові справи, тож нагадуємо: для планових поїздок (із горизонтом планування понад 5 діб) маємо сервіс моніторингу квитків з автовикупом у застосунку”, – зауважили у компанії.