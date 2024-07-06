Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук прокоментував російське відео із нібито ураженням "Іскандерами" української ППО, зокрема, двох пускових установок ЗРК Patriot.

“Звісно, і ми, і ворог маємо втрати техніки і людей. Але жодна із сторін не говорить про це публічно. Зрозуміло чому! Як виняток, аби пояснити суспільству, що не все так однозначно, демонструю два свіжих ворожих удари «Іскандерами-М», знятих з російських розвідувальних БпЛА. Аеродром Долгінцеве (Кривий РіГ - 3.07) та район «Южноє» (Одещина - 6.07) – особовим складом Повітряних Сил успішно проведено заходи з пасивної оборони!” – написав Олещук.

Командувач подякував усім, хто допомагає із якісними макетами літаків та ЗРК.

“У ворога стало менше «Іскандерів», а макети ще підвезуть”, – зазначив Олещук.

Напередодні росіяни опублікували відео із нібито ураженням, зокрема, систем Patriot.