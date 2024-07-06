Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Курс гривні між 40 та 41 грн за долар: люди нервують, кредитори розводять руками
Курс гривні між 40 та 41 грн за долар: люди нервують, кредитори розводять руками
Епіцентр відкриває перший сімейний парк розваг EPILAND
Новини компанійЕпіцентр відкриває перший сімейний парк розваг EPILAND
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
ДБР вилучило 10 тонн інструментів з Росії - тепер вони у Нацгвардії
ДБР вилучило 10 тонн інструментів з Росії - тепер вони у Нацгвардії
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
ГоловнаСуспільствоВійна

Київ передав бійцям 3-ї штурмової тисячу дронів від громади

Безпілотники вже вирушили на передову. 

Київ передав бійцям 3-ї штурмової тисячу дронів від громади

Мер Києва Віталій Кличко передав 3 окремій штурмовій бригаді 1000 дронів в рамках допомоги міста ЗСУ. Дрони вже вирушили на передову. Про це Кличко повідомив у соцмережі Facebook.

“Громада столиці передала захисникам на передову чергову партію допомоги. До бійців 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ вирушила 1 тисяча fpv-дронів. Закупили їх на гроші, які виділили військовим з бюджету міста. Загальна вартість БПЛА ‒ 33,5 млн грн”, ‒ написав Віталій Кличко.

Він нагадав, що раніше, навесні, Київ придбав для бійців 3 штурмової 20 нових пікапів Toyota Hilux, які одразу вирушили на фронт.

“Всього на оснащення 3-ї бригади Київ від початку цього року спрямував 110 млн грн. Загалом, з 2023 року, ‒ майже 600 мільйонів”, ‒ наголосив мер Києва.

Раніше Віталій Кличко передав від громади Києва 25 вантажівок 7 бригаді спеціальних операцій, а також 500 fpv-дронів та українські БПЛА “Лелека” 4 бригаді оперативного призначення “Рубіж” Нацгвардії України.

Як повідомлялося, Київ цього року збільшив видатки бюджету на допомогу ЗСУ вже до 7,5 млрд грн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies