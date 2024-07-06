Верещук: в Україні є понад 1200 місць тимчасового перебування для переселенців

Наразі у них є 20 тисяч вільних місць, куди можуть поселитися люди.

В Україні налічується понад 1200 місць, де тимчасово можуть проживати переселенці.

Про це в етері телемаратону повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"У нас по всій країні є більш ніж 1200 МТП - місць тимчасового перебування. У них є 20 тисяч вільних місць станом на сьогодні. І якщо є дані, що люди бояться виїхати, бо не знають, куди, дайте нам також знати на 1548, і ми допоможемо евакуюватися", - розповіла Верещук, коментуючи інформацію про страх частини жителів прифронтових регіонів евакуюватися.

Щоб відслідковувати дані про працевлаштування, підтримку переселенців, функціонує розгалужена мережа координаційних центрів, створених при кожній обласній та районних військових адміністраціях, а також територіальних громадах, додала Верещук. За її словами, постійно відбуваються наради таких центрів, де обговорюють отримані проблеми людей.

Також є українців, які через страх втратити житло в окупації повертаються на ТОТ. Віцепрем'єрка сказала, що офіційної інформації про те, скільки таких людей покидає підконтрольну Україні територію немає.