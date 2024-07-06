Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
ДБР вилучило 10 тонн інструментів з Росії - тепер вони у Нацгвардії
ДБР вилучило 10 тонн інструментів з Росії - тепер вони у Нацгвардії
Неїжпапа: Росія втрачає військово-морський центр у Криму
Неїжпапа: Росія втрачає військово-морський центр у Криму
Епіцентр відкриває перший сімейний парк розваг EPILAND
Новини компанійЕпіцентр відкриває перший сімейний парк розваг EPILAND
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
ГоловнаСуспільствоВійна

Верещук: в Україні є понад 1200 місць тимчасового перебування для переселенців

Наразі у них є 20 тисяч вільних місць, куди можуть поселитися люди.

Верещук: в Україні є понад 1200 місць тимчасового перебування для переселенців
Ірина Верещук
Фото: minre.gov.ua

В Україні налічується понад 1200 місць, де тимчасово можуть проживати переселенці.

Про це в етері телемаратону повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"У нас по всій країні є більш ніж 1200 МТП - місць тимчасового перебування. У них є 20 тисяч вільних місць станом на сьогодні. І якщо є дані, що люди бояться виїхати, бо не знають, куди, дайте нам також знати на 1548, і ми допоможемо евакуюватися", - розповіла Верещук, коментуючи інформацію про страх частини жителів прифронтових регіонів евакуюватися.

Щоб відслідковувати дані про працевлаштування, підтримку переселенців, функціонує розгалужена мережа координаційних центрів, створених при кожній обласній та районних військових адміністраціях, а також територіальних громадах, додала Верещук. За її словами, постійно відбуваються наради таких центрів, де обговорюють отримані проблеми людей.

Також є українців, які через страх втратити житло в окупації повертаються на ТОТ. Віцепрем'єрка сказала, що офіційної інформації про те, скільки таких людей покидає підконтрольну Україні територію немає. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies