Під російський обстріл Антонівки на Херсонщині потрапила жителька

Зранку 6 липня в Антонівці під російський обстріл потрапила жителька.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
На момент атаки окупантів вона перебувала на вулиці. За даними ОВА, у жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Потерпілій надали необхідну медичну допомогу.
- Того ж дня російська армія завдала удару з артилерії по Одрадокам'янці Херсонської області. Унаслідок атаки загинув чоловік.
- Загалом окупанти впродовж доби обстріляли 18 населених пунктів області. Унаслідок атак було влучання в об'єкт інфраструктури. Поранень зазнали 5 людей.