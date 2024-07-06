Під російський обстріл Антонівки на Херсонщині потрапила жителька

У жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію.

Зранку 6 липня в Антонівці під російський обстріл потрапила жителька.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

На момент атаки окупантів вона перебувала на вулиці. За даними ОВА, у жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Потерпілій надали необхідну медичну допомогу.