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Під російський обстріл Антонівки на Херсонщині потрапила жителька

У жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію.

Під російський обстріл Антонівки на Херсонщині потрапила жителька
Карета "швидкої"
Фото: United24

Зранку 6 липня в Антонівці під російський обстріл потрапила жителька. 

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

На момент атаки окупантів вона перебувала на вулиці. За даними ОВА, у жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Потерпілій надали необхідну медичну допомогу.

  • Того ж дня російська армія завдала удару з артилерії по Одрадокам'янці Херсонської області. Унаслідок атаки загинув чоловік.
  • Загалом окупанти впродовж доби обстріляли 18 населених пунктів області. Унаслідок атак було влучання в об'єкт інфраструктури. Поранень зазнали 5 людей.
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