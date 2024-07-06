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РосЗМІ: Краснодарському краї дрони атакували нафтобазу "Лукойл"

Російській ППО нібито вдалося збити всі безпілотники.

РосЗМІ: Краснодарському краї дрони атакували нафтобазу "Лукойл"
Наслідки ударів безпілотників у Краснодарському краї
Фото: Мілітарний

Уночі 6 липня ударні дрони атакували Краснодарський край РФ. Відомо, що внаслідок атаки горіла нафтобаза у станиці Павловській.

Про це повідомили у РосЗМІ.

Зокрема, у ніч із 5 на 6 липня дрони атакували Єйський, Ленінградський і Павлівський райони Краснодарського краю РФ.

У Єйську унаслідок атаки пошкоджено вежу стільникового зв'язку. Також безпілотники атакували нафтобазу у станиці Павловській. Після падіння уламків БПЛА на нафтобазі загорілися резервуари з паливом. Аналітики групи Astra пишуть, що нафтобаза належить "Лукойлу".

У станиці Ленінградська внаслідок атаки безпілотника також спалахнув резервуар з паливом.

Міноборони РФ про атаку дронів, які атакували об’єкти у Краснодарському краї, не повідомляло. Відомо лише, що над територією Курської області засобами ППО було нібито знищено семеро "безпілотників літакового типу", ще один дрон був збитий над Білгородською областю.

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