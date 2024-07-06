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За добу російська армія скинула 19 КАБів по Харківщині

Вночі ворог атакував Курилівку на Куп'янщині.

За добу російська армія скинула 19 КАБів по Харківщині
Росіяни зруйнували на Харківщині фермерське господарство
Фото: Олександр Гололобов

Упродовж доби ворог вдарив по Харківській області 19 КАБами. У ніч на 6 липня російська армія атакувала Куп'янський район, є пошкодження.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"6 липня 03:58 Куп'янський р-н, Курилівська громада, с. Курилівка. Внаслідок обстрілу КАБ горіли господарча споруда, гараж та 2 авто. Пошкоджено 6 приватних домоволодінь поруч", — повідомив він.

Учора, 5 липня, в Чугуївському районі унаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. 

У Куп'янському районі в с. Ківшарівка під обстріл потрапило цивільне підприємство. Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю.

В селі с. Новоосинове постраждало Куп'янське лісове господарство, Сеньківське лісництво. Горіла хвойна підстилка на пл. 1,5 Га. У Харківському районі в с. Слатине під обстрілом опинилося приватне підприємство. Внаслідок обстрілу сталось загоряння даху складського приміщення, автомобільних шин.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував неподалік Глибокого та Липців. Три штурмові дії агресора успішно відбито українськими захисниками. Триває бій у двох локаціях в районі Глибокого. Ситуація контрольована. 

На Куп'янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки. Чотири атаки противника вже успішно відбито Силами оборони. Бій продовжується.

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