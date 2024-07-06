На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом

Неприємний для українців інцидент трапився на футбольному чемпіонаті Європи, що триває в Німеччині. Під час матчу чвертьфіналу французькі вболівальники використали свою національну символіку для критики допомоги нашій державі.

Як пише "Трибуна", фани вивісили державний прапор із зображенням карикатури зі скандально відомого журналу Charlie Hebdo. На ній літаки "Mirage", які Франція планує передати Україні, намальовані схожими на труни. Таким чином обігрується наратив російської пропаганди про те, що в разі надсилання французьким урядом своїх солдатів до нашої країни, ті не повернуться додому живими.

Триколор розмістили таким чином, щоб його було добре видно з головної трибуни. Тож він доволі часто потрапляв до кадру телевізійної трансляції.

Використання політичної символіки та будь-яких гасел на Євро-2024 заборонене. У стюардів пішов цілий тайм на те, щоб про це згадати: по перерві прапор із карикатурою зник.