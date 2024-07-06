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Фіцо вперше після замаху з'явився на публіці: хвалив візит Орбана до Москви

Словацький прем'єр говорив про "недостатню кількість зусиль щодо миру".

Фіцо вперше після замаху з'явився на публіці: хвалив візит Орбана до Москви
Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо взяв участь у вечірній церемонії на честь Дня Кирила та Мефодія, який відзначається в країні як державне свято. Для політика це був перший публічний захід після того, як він пережив замах на своє життя.

Як пише Reuters, голова уряду виступав з трибуни на руїнах середньовічному замку, де відбувалися святкові дійства. Очікувано темами промови стали незгода з політикою Заходу та війна в Україні.

Фіцо заявив, що "вдарить по прогресивних та ліберальних ідеологіях, які поширюються, наче ракова пухлина, та завдають шкоди державі". Він також пообіцяв не допустити, щоб Словаччина опинилася "серед країн, які створюють карикатуру західної цивілізації".

Окрему похвалу від словацького колеги отримав прем'єр Угорщини Віктор Орбан - за те, що той вирушив у Москву зустрічатися із диктатором Путіним. Фіцо запевнив, що приєднався б до Орбана, якби йому дозволяло здоров'я.

Він також поскаржився на "недостатню кількість спроб мирних переговорів та мирних ініціатив" щодо російського вторгнення в Україну. 

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