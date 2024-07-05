У РФ тривають перемовини Путіна і Орбана

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув сьогодні у Москву з робочим візитом.
Про це повідомили речник угорського уряду Золтан Ковач і медіа країни-агресора.
“У межах своєї мирної місії прем'єр-міністр Віктор Орбан прибув до Москви для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним”, ‒ зазначив Ковач.
У російському МЗС заявили, що перемовини Пуітна та Обрана зараз тривають, на них буде йтися про “нюанси ситуації, яка склалася на київському напрямку”.
🕊️ As part of his peace mission, @PM_ViktorOrban arrived in Moscow to meet with President Vladimir Putin of Russia. pic.twitter.com/gHyMB4BNcg— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) July 5, 2024
- Президент Євроради Шарль Мішель заявив, що головування у Раді ЄС не дає Угорщині права взаємодіяти з Росією від імені блоку.
- Сам Орбан також визнає, що Будапешт не має мандата для просування миру в Україні. Водночас, за його словами, Будапешт може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру".
- 2 липня Орбан приїздив до Києва: під час розмови з Президентом Володимиром Зеленським він просував тезу щодо "припинення вогню ще до початку мирних переговорів".
- Угорщина з 1 липня на пів року головує в Раді Європейського Союзу. Головування Будапешта має стати “чесним посередником, лояльно співпрацюючи з усіма державами-членами та установами”, заявили у МЗС країни.