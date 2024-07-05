Угорський прем'єр перебуває у Кремлі у межах його "мирної місії".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув сьогодні у Москву з робочим візитом.

Про це повідомили речник угорського уряду Золтан Ковач і медіа країни-агресора.

“У межах своєї мирної місії прем'єр-міністр Віктор Орбан прибув до Москви для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним”, ‒ зазначив Ковач.

У російському МЗС заявили, що перемовини Пуітна та Обрана зараз тривають, на них буде йтися про “нюанси ситуації, яка склалася на київському напрямку”.

🕊️ As part of his peace mission, @PM_ViktorOrban arrived in Moscow to meet with President Vladimir Putin of Russia. pic.twitter.com/gHyMB4BNcg — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) July 5, 2024