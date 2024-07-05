Нацпарк, пам’ятка археології й сусідство з кладовищем: що дасть Києву забудова Китаєва
Нацпарк, пам’ятка археології й сусідство з кладовищем: що дасть Києву забудова Китаєва
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Ситуація на фронті. Ложка меду в діжці з чим?
Ситуація на фронті. Ложка меду в діжці з чим?
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
Працівниці міськради Ужгорода повідомили про підозру у незаконному виведенні 20 соток землі аеропорту
Працівниці міськради Ужгорода повідомили про підозру у незаконному виведенні 20 соток землі аеропорту
Росія вдарила авіабомбами по Харкову, серед поранених - 8-річний хлопчик і немовля (оновлення)
Росія вдарила авіабомбами по Харкову, серед поранених - 8-річний хлопчик і немовля (оновлення)
Київ збільшує розмір бюджетної компенсації за придбані будинками генератори і сонячні станції
Київ збільшує розмір бюджетної компенсації за придбані будинками генератори і сонячні станції
ГоловнаСвіт

У РФ тривають перемовини Путіна і Орбана

Угорський прем'єр перебуває у Кремлі у межах його "мирної місії".

У РФ тривають перемовини Путіна і Орбана
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув сьогодні у Москву з робочим візитом.

Про це повідомили речник угорського уряду Золтан Ковач і медіа країни-агресора.

“У межах своєї мирної місії прем'єр-міністр Віктор Орбан прибув до Москви для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним”, ‒ зазначив Ковач.

У російському МЗС заявили, що перемовини Пуітна та Обрана зараз тривають, на них буде йтися про “нюанси ситуації, яка склалася на київському напрямку”.

  • Президент Євроради Шарль Мішель заявив, що головування у Раді ЄС не дає Угорщині права взаємодіяти з Росією від імені блоку.
  • Сам Орбан також визнає, що Будапешт не має мандата для просування миру в Україні. Водночас, за його словами, Будапешт може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру".
  • 2 липня Орбан приїздив до Києва: під час розмови з Президентом Володимиром Зеленським він просував тезу щодо "припинення вогню ще до початку мирних переговорів".
  • Угорщина з 1 липня на пів року головує в Раді Європейського Союзу. Головування Будапешта має стати “чесним посередником, лояльно співпрацюючи з усіма державами-членами та установами”, заявили у МЗС країни.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies