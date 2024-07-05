Угорщина не має мандата на мирні переговори, ними мають керувати великі країни, ‒ Орбан

За словами прем'єра, Будапешт може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру".

Головування у Раді Європейського союзу не дає Угорщині мандата для просування миру в Україні.

Про це заявив глава угорського уряду Віктор Орбан в інтерв’ю Telex, пише “Європейська правда”.

Водночас, за його словами, Угорщина може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру".

Орбан сказав, що Європа могла б зробити більше для просування до миру.

“Угорщина не може взяти на себе відповідальність за це, у нас немає на це ні мандата, ні відповідної міжнародної політичної ваги, у нас немає адекватного національного (валового) продукту, нашої армії і так далі, але ми можемо бути гарним знаряддям у руках господа, ми можемо бути гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру”, – сказав глава угорського уряду.

Орбан переконаний, що “мирними переговорами керуватимуть великі країни”.