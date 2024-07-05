Працівниці міськради Ужгорода повідомили про підозру у незаконному виведенні 20 соток землі аеропорту
Працівниці міськради Ужгорода повідомили про підозру у незаконному виведенні 20 соток землі аеропорту
Київ збільшує розмір бюджетної компенсації за придбані будинками генератори і сонячні станції
Київ збільшує розмір бюджетної компенсації за придбані будинками генератори і сонячні станції
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Нацпарк, пам’ятка археології й сусідство з кладовищем: що дасть Києву забудова Китаєва
Нацпарк, пам’ятка археології й сусідство з кладовищем: що дасть Києву забудова Китаєва
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
У ЗСУ 14 неукомплектованих бригад. Вони досі не отримали зброю, проголосовану Конгресом США, – Зеленський
У ЗСУ 14 неукомплектованих бригад. Вони досі не отримали зброю, проголосовану Конгресом США, – Зеленський
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
Ситуація на фронті. Ложка меду в діжці з чим?
Ситуація на фронті. Ложка меду в діжці з чим?
ГоловнаСуспільствоВійна

Угорщина не має мандата на мирні переговори, ними мають керувати великі країни, ‒ Орбан

За словами прем'єра, Будапешт може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру".

Угорщина не має мандата на мирні переговори, ними мають керувати великі країни, ‒ Орбан
Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві
Фото: ОПУ

Головування у Раді Європейського союзу не дає Угорщині мандата для просування миру в Україні.

Про це заявив глава угорського уряду Віктор Орбан в інтерв’ю Telex, пише “Європейська правда”.

Водночас, за його словами, Угорщина може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру".

Орбан сказав, що Європа могла б зробити більше для просування до миру.

“Угорщина не може взяти на себе відповідальність за це, у нас немає на це ні мандата, ні відповідної міжнародної політичної ваги, у нас немає адекватного національного (валового) продукту, нашої армії і так далі, але ми можемо бути гарним знаряддям у руках господа, ми можемо бути гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру”, – сказав глава угорського уряду.

Підписуйтесь на наш Google News

Орбан переконаний, що “мирними переговорами керуватимуть великі країни”.

  • Раніше ЗМІ написали, що сьогодні Орбан може поїхати до Росії на зустріч із російським президентом Володимиром Путіним. 
  • Лідери Європейського союзу, зокрема президент Євроради Шарль Мішель і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Мішель, зокрема, заявив, що головування у ЄС не дає Угорщині права взаємодіяти з Росією від імені блоку.
  • 2 липня Орбан приїздив до Києва: під час розмови з Президентом Володимиром Зеленським він просував тезу щодо "припинення вогню ще до початку мирних переговорів".
  • Угорщина з 1 липня на пів року головує в Раді Європейського Союзу. Головування Будапешта має стати “чесним посередником, лояльно співпрацюючи з усіма державами-членами та установами”, заявили у МЗС країни.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies