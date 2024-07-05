Угорщина не має мандата на мирні переговори, ними мають керувати великі країни, ‒ Орбан

Головування у Раді Європейського союзу не дає Угорщині мандата для просування миру в Україні.
Про це заявив глава угорського уряду Віктор Орбан в інтерв’ю Telex, пише “Європейська правда”.
Водночас, за його словами, Угорщина може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру".
Орбан сказав, що Європа могла б зробити більше для просування до миру.
“Угорщина не може взяти на себе відповідальність за це, у нас немає на це ні мандата, ні відповідної міжнародної політичної ваги, у нас немає адекватного національного (валового) продукту, нашої армії і так далі, але ми можемо бути гарним знаряддям у руках господа, ми можемо бути гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру”, – сказав глава угорського уряду.
Орбан переконаний, що “мирними переговорами керуватимуть великі країни”.
- Раніше ЗМІ написали, що сьогодні Орбан може поїхати до Росії на зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.
- Лідери Європейського союзу, зокрема президент Євроради Шарль Мішель і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Мішель, зокрема, заявив, що головування у ЄС не дає Угорщині права взаємодіяти з Росією від імені блоку.
- 2 липня Орбан приїздив до Києва: під час розмови з Президентом Володимиром Зеленським він просував тезу щодо "припинення вогню ще до початку мирних переговорів".
- Угорщина з 1 липня на пів року головує в Раді Європейського Союзу. Головування Будапешта має стати “чесним посередником, лояльно співпрацюючи з усіма державами-членами та установами”, заявили у МЗС країни.