Окупанти обстріляли Донеччину 32 рази за добу, є загиблі і поранені

Російські війська 32 рази обстріляли Донецьку область упродовж доби. Через агресію окупантів загинуло двоє осіб, поранено – 10.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мар'їнській громаді 1 людина загинула у Красногорівці. У Кураховому поранено 3 людини, пошкоджено промзону. Численних обстрілів зазнала Селидівська ТГ: в Українську 4 людини поранено, пошкоджено 8 багатоповерхівок і 9 гаражів; у Вишневому пошкоджено 6 приватних будинків, у Петрівці — 6, у Селидовому — 1.

Краматорський район. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 автівки і інфраструктурний об'єкт. Також у громаді 1 людина загинула у Стінках. В Іллінівській громаді 1 людина поранена у Клебан-Бику, пошкоджено 8 об'єктів у Тарасівці.

Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілу Донеччини

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, промислова будівля і нежитлова споруда. У Північному Торецької громади поранено людину, пошкоджено будинок; у Торецьку пошкоджено адмінбудівлю. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Нещодавно майже 300 шахтарів застрягли під землею через знеструмлення. Їх евакуювали.