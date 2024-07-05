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Російська армія упродовж доби втратила 1110 солдатів, – Генштаб

Українські захисники знищили 11 бойових броньованих машин та 10 танків ворога.

Російська армія упродовж доби втратила 1110 солдатів, – Генштаб
Бійці 3ОШБр
Фото: Пресслужба 3ОШБр

Упродовж доби російська армія втратила 1110 солдатів, 11 бойових броньованих машин та 10 танків.

Про це йдеться у зведенні Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 548580 (+1110) осіб,
  • танків ‒ 8142 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15611 (+11) од,
  • артилерійських систем –  14831 (+54) од,
  • РСЗВ – 1115 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 878 (+0) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11751 (+57),
  • крилаті ракети ‒ 2342 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19977 (+54) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2473 (+5).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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