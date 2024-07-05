Російська армія упродовж доби втратила 1110 солдатів, – Генштаб

Упродовж доби російська армія втратила 1110 солдатів, 11 бойових броньованих машин та 10 танків.
Про це йдеться у зведенні Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 548580 (+1110) осіб,
- танків ‒ 8142 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15611 (+11) од,
- артилерійських систем – 14831 (+54) од,
- РСЗВ – 1115 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 878 (+0) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11751 (+57),
- крилаті ракети ‒ 2342 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19977 (+54) од,
- спеціальна техніка ‒ 2473 (+5).
Дані уточнюються.