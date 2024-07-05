БПЛА атакували місто, звідки росіяни запускають "шахеди"

Під час нічної атаки окупантів із застосуванням безпілотників типу "шахед" Сили оборони, схоже, завдали удару по місту, звідки здійснюються запуски іранських БПЛА.

У мережі поширюються фото та відео наслідків роботи дронів у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю. Через непрофесійні дії ворожої протиповітряної оборони руйнувань зазнав багатоквартирний житловий будинок. Є повідомлення про постраждалих.

Також безпілотник влучив по електропідстанції, пролунав потужний вибух.

В Україні "шахеди" окупантів фіксувалися на півночі та півдні, сили ППО працювали у Київській, Чернігівській, Житомирській, Одеській областях.