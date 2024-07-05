На тимчасово окупованій території перебувають близько 1,5 млн музейних експонатів, - Мінкультури

Україна втратила дуже багато музейних експонатів, частина з них була пограбована, а деякі з них постраждали від ворожих обстрілів.
Про це повідомив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.
"За нашими приблизними оцінками, близько 1,5 млн експонатів зараз перебувають на окупованій території, і їх доля нам наразі до кінця невідома", - сказав Карандєєв.
За його словами, втрати є і на деокупованих територіях, оскільки росіяни грабують те, що їм не належить, і тим самим порушують міжнародне законодавство.
"Ми документуємо ці злочини. Це здійснюється двома шляхами. По-перше, за міжнародними протоколами спільно з ЮНЕСКО, а також за нашими національними", - наголосив Карандєєв.
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