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На тимчасово окупованій території перебувають близько 1,5 млн музейних експонатів, - Мінкультури

Їх доля наразі до кінця невідома.

На тимчасово окупованій території перебувають близько 1,5 млн музейних експонатів, - Мінкультури
Херсонський краєзнавчий музей після окупантів
Фото: facebook/Alyona Kravchenko

Україна втратила дуже багато музейних експонатів, частина з них була пограбована, а деякі з них постраждали від ворожих обстрілів.

Про це повідомив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

"За нашими приблизними оцінками, близько 1,5 млн експонатів зараз перебувають на окупованій території, і їх доля нам наразі до кінця невідома", - сказав Карандєєв.

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За його словами, втрати є і на деокупованих територіях, оскільки росіяни грабують те, що їм не належить, і тим самим порушують міжнародне законодавство.

"Ми документуємо ці злочини. Це здійснюється двома шляхами. По-перше, за міжнародними протоколами спільно з ЮНЕСКО, а також за нашими національними", - наголосив Карандєєв.

  • Служба безпеки заочно повідомила про підозру російському полковнику, який наказав ударити по музею Сковороди на Харківщині.
  • Станом на 25 червня 2024 року збитків зазнали 2013 закладів культури. З них 332 були знищені. Наведені цифри не враховують пам’яток культурної спадщини.
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