“Мавка” матиме продовження в інших форматах. У планах ‒ підлітковий містичний трилер

"Ми плануємо ігровий фільм – вже на аудиторію підліткову", розповіла продюсерка мультфільму.

Після успіху в Україні і міжнародному прокаті мультфільм “Мавка” матиме продовження у підліткових містичних трилерах, які створить компанія FILM.UA.

Про це “УП. Культура” розповіла продюсерка анімаційного фільму Ірина Костюк.

“Ми розвиваємо цей проєкт (“Мавку” – ред.) в інших форматах… Ми плануємо ігровий фільм – вже на аудиторію підліткову. Там ми віддамо дань більше міфології оригінальній, і сама "Мавка" буде дуальним персонажем”, ‒ сказала Костюк.

Продюсерка зазначає, що міфологія українська і всі персонажі звідти ‒ двошарові, там немає однозначного добра і зла.

“Звичайно, це не буде щось прямо фізіологічне і непривабливе – ми не будемо бачити органи через спину, як мавок зображують в міфах. Все буде дуже красиво та містично, загадково та місцями навіть еротично”, ‒ зазначила вона.

Як міжнародний референс проєкту вона навела приклад “Сутінків” – саги про вампірів.

Фото: FILM.UA Згенерована ШІ візуалізація майбутнього ігрового фільму "Мавка"

Також команда готує анімаційний серіал-пріквел. Для цього вже законтрактували копродакшн-партнерів – французьку компанію TeamTo.

“Ми вже робимо анімаційні тести – в серіалі Мавка буде трошки молодшою. І, відповідно, ми розраховуємо на молодшу, ніж у повнометражного мультфільму, аудиторію”, – зазначає Ірина Костюк.

Виробництво мультсеріалу для дітей розпочнеться наступного року.