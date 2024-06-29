Jerry Heil та Alyona Alyona анонсували новий спільний трек

Перед цим співачки зіграли спільний двогодинний концерт.

28 червня у Києві Jerry Heil та Alyona Alyona зіграли спільний концерт. Це другий концерт в Україні після повернення із Мальме.

На брифінгу перед концертом співачки анонсували появу нового спільного треку.

Про це повідомив кореспондент LB.ua.

За словами Alyona Alyona, «українські слухачі такого ще не бачили».

Український дует організував двогодинний концерт, на якому виконав свої як сольні, так і спільні хіти.

Фото: Віталій Ткачук

Фото: Віталій Ткачук

Нагадаємо, Jerry Heil та Alyona Alyona посіли третю сходинку у пісенному конкурсі Євробачення-2024.