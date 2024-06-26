Перемога Трампа, поразка США у WWII, екологічна катастрофа: сім серіалів-антиутопій

Жанр антиутопії набирає популярності в кіно і літературі, оскільки має великий потенціал розкрити темні сторони людини та суспільства. Адже антиутопія з елементами фантастики, що розповідає про альтернативне минуле чи уявне майбутнє, зазвичай якнайкраще описує теперішній час.

«Глухий кут» (2008)

Фото: uafilm.pro Кадри з фільму «Глухий кут»

Де дивитись: Netflix

Мінісеріал на пʼять епізодів розповідає про зомбі-апокаліпсис. Він стався просто на зйомках реаліті-шоу «Великий Брат», чия назва успадкована від знаменитої антиутопії Орвелла. У телешоу беруть участь різні за характером гравці, яким тепер треба згуртуватися в боротьбі за життя.

Балансуючи між чорним гумором і дослідженням людських страхів, серіал формулює іронічний коментар до сучасного суспільства. Його автор Чарлі Брукер відомий за хітовим антиутопічним серіалом «Чорне дзеркало» — і подивившись «Глухий кут», стає зрозуміло, що саме із цього проєкту почалось його заглиблення в темний світ антиутопії.

«Утопія» (2013)

Фото: ua.kinorium.com/ Кадр із серіалу «Утопія» (2013)

Де дивитись: Prime Video

Британська драматична історія про змову розвивається навколо загадкової графічної новели під назвою «Утопія». Група незнайомців знаходить неопублікований драфт коміксу, що приховує плани організації «Мережа». Ця структура прагне використати секрети книги, щоб контролювати населення всього світу.

«Утопія» має високий рейтинг на IMDB (8.4), а фанати називають її найкращим британським серіалом усіх часів. Стрічка зачарувала глядачів складним оригінальним наративом і винахідливими режисерськими рішеннями. Наприклад, щоб імітувати настрій графічного роману, у зйомках використали техніку Technicolor, якою послуговувалося кіно 1950-х. А загальний тон серіалу побудували на ранніх фільмах Романа Поланскі.

«Людина у високому замку» (2015–2019)

Фото: kinorium.com Кадр з фільму «Людина у високому замку» (2015–2019)

Де дивитись: Prime Video

Заснований на однойменній новелі Філіпа К. Діка, цей серіал розповідає про альтернативне закінчення Другої світової війни. За дистопічним наративом, країни Осі виграють; землі Америки розділені між переможцями. У 1962 році американці, серед яких головні герої серіалу Джо і Джулс, складають план повстання. У його основі — поширення кінохронік, які розповідають зовсім іншу історію війни.

Промокампанія серіалу спровокувала скандал: рекламні плакати з постером Третього Рейху знімали з вулиць Нью-Йорка. Та серіал здобув велику популярність серед глядачів. Комплексний світ і песимістичну філософію книги Філіпа К. Діка екранізував Фрек Спотніц, найкраще відомий роботою над «Секретними матеріалами».

«SS-GB» (2017)

Фото: imdb.com SS-GB (2017) Кадр з фільму(2017)

Де дивитись: Prime Video

Ще один телесеріал, який фантазує на тему альтернативного перебігу Другої світової. Цього разу це розповідь про окуповану нацистами Великобританію. Головний герой Дуглас Арчер — відомий детектив, який обирає залишатися поза політикою. Розслідуючи вбивство, він дізнається про існування руху опору, і це змушує його переосмислити політичну позицію.

«SS-GB» — екранізація однойменного роману Лена Дейтона, що зберегла антиутопічну атмосферу безнадійності та шпигунські наративи оригіналу. Мінісеріал вийшов не менш еклектичним за жанровими рішеннями: наприклад, головний герой цієї антиутопії нагадує персонажа Джеймса Бонда. І це не дивно, адже автори «SS-GB» Ніл Первіс і Роберт Вейд зняли до цього сім фільмів бондіани.

«Довгі роки» (2019)

Фото: eneyida.tv Кадр з фільму «Довгі роки» (2019)

Де дивитись: Apple TV+

Серіал протягом шести епізодів розповідає про життя родини з 2019-го по 2034 рік. Персонажі намагаються влаштуватися в дуже нестабільній версії історії, де Дональд Трамп повертається до влади, глобальне потепління вийшло з-під контролю, а світова економіка колапсує.

На відміну від інших серіалів із цієї підбірки, стрічка «Довгі роки» страшніша за будь-які страшилки, оскільки її засновки максимально реалістичні. Цей проєкт — доволі рідкісний випадок співпраці BBC і HBO, показали його саме напередодні пандемії. Шоуранером серіалу став Расселл Ті Дейвіс, який до цього пʼять років створював науково-фантастичний серіал «Доктор Хто».

«Останні з нас» (2023– )

Фото: HBO Кадр із серіалу «Останні з нас»

Де дивитись: Megogo

Торік на екрани HBO вийшла без перебільшення довгоочікувана екранізація популярної відеогри «Останні з нас». За сюжетом, екологічна криза спричиняє мутацію грибів, після якої температура людського організму вже не може вбивати спори. У боротьбі за виживання люди програють грибам. Головна героїня Еллі — єдина, хто може дати світу вакцину від хвороби.

Перший сезон запамʼятався бездоганною акторською грою Педро Паскаля й Бели Рамзі, а також цікавими рішеннями шоуранерів. Наприклад, кожні два епізоди режисує інший режисер — фанат гри. Зокрема, два останні епізоди першого сезону зняв улюбленець Каннського кінофестивалю Аллі Аббасі («Святий Павук»). Над другим сезоном «Останніх з нас» працюють просто зараз.

«Бункер» (2023– )

Фото: kinobaza.com.ua Кадр з фільму «Бункер»

Де дивитись: Apple TV+

Заснований на трилогії Г'ю Хауї, серіал розповідає про майбутнє, в якому люди живуть у гігантському бункері на 144 поверхи. Головна героїня, яку грає Ребекка Фергюссон («Дюна»), — інженерка, що розслідує таємницю спорудження бункера.

Екранізацію планували ціле десятиліття, але тільки у 2021 році канал Apple TV+ відважився втілити її. Серіал вийшов вдалою сумішшю жанрів, що поєднує драму, психологічний горор і наукову фантастику. Фанати підкреслюють, що самобутністю серіал завдячує режисеру Мортену Тільдуму, відомому за фільмом «Гра в імітацію». Улітку 2023-го стало відомо, що серіал продовжують на другий сезон.