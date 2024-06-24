У Харкові створили комікс про авангардиста Василя Єрмілова

Фото: instagram/slovo_residency Сторінка коміксу про Василя Єрмілова з серії «Рахувати Харків»

У харківській літературно-музичній резиденції «Слово» вийшов перший випуск з серії коротких коміксів про Харків. Про це повідомило харківське медіа «Люк».

Арткритик Борис Філоненко, який наразі перебуває в резиденції, та дизайнер Данило Штангеєв присвятили перший випуск трилогії «Рахувати Харків» українському художнику-авангардисту Василю Єрмілову.

“Ми з Данилом Штангеєвим почали роботу над серією коротких коміксів про Харків, – зазначив Борис Філоненко. – Спекотну частину дня перезбираю сценарій для графічного роману про Володимира Сосюру (повному циклу виробництва даю кілька років; такий самовпевнений кидок каменю у майбутнє), а прохолодними вечорами працюємо над комік-стріпами про Харків — маргінальною трилогією у відповідь/у продовження до спроб “мислити містом” чи “іменем міста”, до нашого власного більшого твору. Маємо намір показати першу полосу на квартирнику в “Саламандрі”, що його незабаром анонсуємо.”

Фото: instagram/slovo_residency Сторінка коміксу про Василя Єрмілова з серії «Рахувати Харків»

Це не перша спільна робота Філоненка і Штангеєва: у 2020 році вони випустили інді-комікс «У м’яті», який цього року вийшов у польському перекладі; пізніше - серію коротких коміксів про війну Росії з Україною.

Перший випуск трилогії «Рахувати Харків» автори присвятили Єрмілову як автору досі впізнаваних шрифтів, численних ілюстрацій для книг і журналів, промислової графіки.

Фото: instagram/slovo_residency Сторінка коміксу про Василя Єрмілова з серії «Рахувати Харків»

Нагадаємо, в інтерв'ю LB.ua в рамках проєкту "Території культури" художник Павло Маков висловився про доцільність створення в Харкові музея Василя Єрмілова. "Харків – це місто, де жив і працював чудовий художник Василь Єрмілов. Але єдине, що про нього нагадує —ЄрміловЦентр. А можна було б відремонтувати його майстерню на Полтавському шляху, зробити з неї музей — це ж була колись важлива точка культурного опору Харкова," - зазначив Маков.