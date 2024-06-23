У Харкові відновили електропостачання, метро знову працює

У місті зафіксували понад три влучань керованими авіабомбами.

У Харкові відновили електропостачання, яке зникло внаслідок сьогоднішніх російських ударів.

Про це повідомили у пресслужбі Харківобленерго.

Окрім того, у “Харківському метрополітені” поінформували, що рух лініями метро в обласному центрі відновлено.

Сьогодні обласний центр знову опинився під ворожими ударами. Було зафіксовано понад три влучань керованими авіабомбами.

У Шевченківському районі Харкова пошкоджено заклад освіти. У Холодногірському районі зафіксували влучання в приватний сектор ‒ два будинки зруйновано. Також "прильот" був і в Київському районі, у промислову зону, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Станом на зараз постраждали 11 людей віком від 15 до 63 років. Один поранений перебуває у важкому стані. Загинув 73-річний чоловік.