РФ каже, що Крим “атакували” ATACMS. Заявляють про загиблих і понад 120 поранених

Окупанти заявили про поранених у севастопольському парку “Учкуївка” та мікрорайоні Любимівка, поруч з яким розташована авіабаза “Бельбек”.

У російському Міністерстві оборони кажуть, що Крим “атакували” ATACMS, повідомляє Радіо Свобода.

Росіяни кажуть про збиття чотирьох ракет, ще одна нібито вибухнула над містом.

Окупаційний “голова” Севастополя Михайло Развожаєв заявив про поранених у парку “Учкуївка” та мікрорайоні Любимівка, поруч з яким розташована авіабаза “Бельбек”.

Російські ЗМІ повідомляють про 124 постраждалих і 5 загиблих. Серед жертв є донька заступника міського голови Магадана.

Під час обстрілу сигнал повітряної тривоги в місті не включали.