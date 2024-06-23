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Четверо мирних жителів Харківщини постраждали внаслідок ворожих обстрілів

У селі Лісне пошкоджено приміщення екопарку. Загинули тварини.

Четверо мирних жителів Харківщини постраждали внаслідок ворожих обстрілів
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російська армія завдала ударів по Чугуївському і Куп'янському районах Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали мирні жителі громад.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 23 червня близько 2:20 війська рф завдали авіаудар по с. Глушківка Купʼянського району. Отримала поранення 73-річна жінка. Пошкоджено приватні домоволодіння.

22 червня приблизно о 15:15 у с. Лосівка Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу травмовано 41-річного чоловіка. Орієнтовно о 15:30 зс рф вдарили по с. Лиман Чугуївського району: отримали поранення двоє чоловіків віком 66 та 41 років.

Також 22 червня о 15:20 окупанти здійснили обстріл с. Лісне Малоданилівської ТГ: пошкоджено приміщення екопарку. Сталась пожежа. Загинули тварини.

За процесуального керівництва Купʼянської, Чугуївської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 

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