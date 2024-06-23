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У ВМС пояснили чому окупанти не застосовують весь арсенал "Калібрів" під час обстрілів

Окупанти обрали нову тактику обстрілів територі України з акваторії Азовського моря.

У ВМС пояснили чому окупанти не застосовують весь арсенал "Калібрів" під час обстрілів
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, чому росіяни не застосовують весь арсенал наявних ракет типу "Калібр" під час обстрілів.

Про це він повідомив у ефірі телемарафону, пише "Армія.Інформ".

Як розповів речник ВМС, аби використати весь арсенал ракет, росіянам треба вийти в море. Ба більше "калібри" є стандартними ракетами, а ракетоносії базуються не лише у Чорному морі.

"Загалом у росіян 4 флоти і каспійська флотилія. Тому там налагоджене виробництво на велику кількість користувачів. Застосування у Чорному морі було ускладнене тим, що їх було важко заряджати, адже вся відповідна база залишилася в Крим", — зазначив Плетенчук.

За словами речника, росіяни знайшли можливість перезаряджати підводні човни у Чорному морі в пункті базування "Новоросійськ". Надводні ракетоносії окупанти теж навчилися перезаряджати. "Тому основною проблемою залишається застосування, тобто вихід у море кораблів".

"Вони обрали нову тактику: росіяни вибрались в Азов, незважаючи на те, що там не так багато маршрутів та ускладнене маневрування, у порівнянні з Чорним морем. Але у цьому є для них свої плюси, адже вони ховаються серед цивільних суден", — додав речник.

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