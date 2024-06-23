Глава СБУ привітав спецпризначенців із річницею створення Центру спецоперацій "А"

Очільник СБУ Василь Малюк привітав спецпризначенців із 30-тою річницею створення Центру спецоперацій “А” Служби безпеки України.

"Сьогодні Центр спеціальних операцій "А" СБУ відзначає 30-ту річницю від дня свого створення. І так само як зростала наша незалежна держава, так і українські спецпризначенці розвивалися і здобували бойовий досвід, щоб ефективно її захищати.

Тепер ваш підрозділ виконує надскладні завдання. І ставить високі професійні стандарти не тільки для представників Сил оборони, а й для колег за кордоном.

Ви влаштовуєте ворогу пекло на землі. Проводите унікальні спецоперації, які змінюють хід війни. Нещадно випалюєте російські танки і БМП. Знищуєте військові бази, авіаційну техніку, ППО і НПЗ вглибині рф. Влучно відпрацьовуєте снайперським вогнем по окупантах.

Так, із більш ніж тисячі знищених Службою ворожих танків понад 750 – результат ЦСО "А" СБУ. І далі – буде більше!

На превеликий жаль, нам не раз доводилося прощатися з товаришами, які загинули на полі бою. Ми будемо пам’ятати й шанувати їх, як справжніх Героїв. А згадуючи про кожного, – нищити окупантів зі ще більшою люттю".

Глава СБУ побажав спецпризначенцям ЦСО "А" вдалих спецоперацій і найкращих результатів.

"Нехай кількість повернень із завдань завжди дорівнює кількості бойових виходів. Міцного здоров’я та залізної витримки! Упевнений: разом ми обов’язково виженемо ворога з рідної землі та здобудемо Перемогу!"