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Глава СБУ привітав спецпризначенців із річницею створення Центру спецоперацій "А"

Спецпризначенці Центру "А" проводять унікальні спецоперації, які змінюють хід війни.

Глава СБУ привітав спецпризначенців із річницею створення Центру спецоперацій "А"
Фото: СБУ

Очільник СБУ Василь Малюк привітав спецпризначенців із 30-тою річницею створення Центру спецоперацій “А” Служби безпеки України. 

"Сьогодні Центр спеціальних операцій "А" СБУ відзначає 30-ту річницю від дня свого створення. І так само як зростала наша незалежна держава, так і українські спецпризначенці розвивалися і здобували бойовий досвід, щоб ефективно її захищати.

Тепер ваш підрозділ виконує надскладні завдання. І ставить високі професійні стандарти не тільки для представників Сил оборони, а й для колег за кордоном.

Ви влаштовуєте ворогу пекло на землі. Проводите унікальні спецоперації, які змінюють хід війни. Нещадно випалюєте російські танки і БМП. Знищуєте військові бази, авіаційну техніку, ППО і НПЗ вглибині рф. Влучно відпрацьовуєте снайперським вогнем по окупантах.

Так, із більш ніж тисячі знищених Службою ворожих танків понад 750 – результат ЦСО "А" СБУ. І далі – буде більше!

На превеликий жаль, нам не раз доводилося прощатися з товаришами, які загинули на полі бою. Ми будемо пам’ятати й шанувати їх, як справжніх Героїв. А згадуючи про кожного, – нищити окупантів зі ще більшою люттю".

Глава СБУ побажав спецпризначенцям ЦСО "А" вдалих спецоперацій і найкращих результатів.

"Нехай кількість повернень із завдань завжди дорівнює кількості бойових виходів. Міцного здоров’я та залізної витримки! Упевнений: разом ми обов’язково виженемо ворога з рідної землі та здобудемо Перемогу!"

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