Навідник “смерчів” на Харків отримав 15 років тюрми, повідомляє пресслужба СБУ.

“Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один російський агент, який діяв у Харкові на початку повномасштабного вторгнення РФ”, – йдеться в повідомленні.

Зазначають, що зловмисник регулярно обходив територію міста й приховано фіксував місця базування та переміщення Сил оборони. Отримані відомості агент месенджером передавав «зв’язковому» – спецпризначенцю загону швидкого реагування Росгвардії «Рись», який співпрацював з ФСБ.

Розвіддані потрібні були окупантам для масованих ударів по Харкову з використанням реактивних систем залпового вогню «Ураган» і «Смерч».

Під час обшуку в помешканні фігуранта вилучено:

мобільні телефони й комп’ютерну техніку з доказами злочинів;

понад 400 набоїв до пістолетів;

копію його російського паспорта, виданого у 2018 році.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання та зберігання боєприпасів).

Фігуранту призначено 15 років тюрми.

Крім того, встановлено особу «зв’язкового» окупантів – це зрадник Олександр Слісаренко, який ще у 2014 році приєднався до підконтрольної РФ терористичної організації «ЛНР». Згодом його призначили до спецназу Росгвардії, а після захоплення Куп’янська він був заступником очільника окупаційної адміністрації РФ з «внутрішньої політики».

У березні 2024 року Служба безпеки заочно повідомила йому про підозру і проводить заходи, щоб притягнути його до відповідальності.

Зазначимо, нещодавно 15 років тюрми отримав російський агент, який коригував ракетні удари по Одесі. Також одесит збирав дані про розташування комплексів ППО.