Генпрокурор наказав перекласти виконання обов’язків Вербицького на інших своїх заступників

Раніше Костін заявив, що не буде звільняти свого заступника Вербицького, поки йде службове розслідування. Наразі про Дмитра Вербицького журналісти оприлюднили вже декілька розслідувань.

Генеральний прокурор Андрій Костін наказав перекласти виконання обов’язків свого заступника Дмитра Вербицького на інших заступників. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

“Наказом Генерального прокурора «Про тимчасове покладення обовʼязків заступника Генерального прокурора» від 21.06.2024 обов'язки Дмитра Вербицького покладено на інших заступників”, – йдеться в повідомленні.