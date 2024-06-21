Генпрокурор наказав перекласти виконання обов’язків Вербицького на інших своїх заступників

Генеральний прокурор Андрій Костін наказав перекласти виконання обов’язків свого заступника Дмитра Вербицького на інших заступників. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
“Наказом Генерального прокурора «Про тимчасове покладення обовʼязків заступника Генерального прокурора» від 21.06.2024 обов'язки Дмитра Вербицького покладено на інших заступників”, – йдеться в повідомленні.
- Раніше Костін заявив, що не буде звільняти свого заступника Вербицького,
- поки йде службове розслідування.
- Про Дмитра Вербицького журналісти оприлюднили вже декілька розслідувань. У травні "Схеми" з'ясували, що він мешкає в орендованому будинку, яке придбав племінник за значно меншу від ринкової вартість.
- Тиждень тому "Схеми" викрили розкішні покупки коханої Вербицького. Дівчина отримала у власність майно вартістю щонайменше 52 мільйони гривень.
- 18 червня "Схеми" повідомили, що НАБУ почало розслідувати можливе незаконне збагачення заступника Генпрокурора.
- Народні депутати вимагали, аби Костін прийшов у Раду, але він відмовився.