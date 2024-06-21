ВОЇНи для російського режиму. Як Росія мілітаризує українських дітей з ТОТ

Російська Федерація (далі – РФ) продовжує цілеспрямовану політику мілітаризації дітей та молоді, готуючи нові покоління до участі в розв’язаних Росією війнах. Виправдання збройних агресій маскується наративами російської пропаганди про «відновлення історичної справедливості», «готовності захищати свою Батьківщину» тощо. Це закладається в свідомість людей ще з дитинства. Особливу ставку РФ робить на українських дітей з тимчасово окупованих територій України (далі – ТОТ), які опинились під їх повним контролем та в ізоляції від української освіти. Перш за все, дітям з ТОТ безальтернативно нав’язується усвідомлення їх приналежності до Росії, сприйняття російської культури як рідної, а РФ змушують ідентифікувати як свою Батьківщину, яку, звісно, треба любити та захищати.

Фото: надане автором

Хто відповідальний?

За реалізацію державної політики, направленої на мілітаризацію дітей та молоді, відповідальні низка високопосадовців уряду РФ з підпорядкованими їм міністерствами. Це, зокрема, Міністерство просвіти Росії (на чолі з Кравцовим С.С.), Міністерство вищої освіті і науки Росії (на чолі з Фальковим В.М.), федеральне агентство в справах молоді (на чолі з Разуваєвою К.Д.), міністерство оборони Росії (на чолі з Шойгу С.К.).

Фото: надане автором

Всі міністерства підзвітні та підконтрольні президенту Росії Путіну В.В. Особисто Путін В.В. видав доручення від 20.09.2022 року №Пр-1678 всім вищеперерахованим міністерства, а також ФСБ Росії, МВС Росії, Росгвардії, МНС Росії, ДТСААФ Росії про питання створення центрів військо-спортивної підготовки і патріотичного виховання молоді на базі громадських організацій «Російський союз бойових мистецтв».

Фото: надане автором

На виконання цього, було створено автономну некомерційну організацію додаткової професійної освіти "Центр розвитку військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді", яку офіційно зареєстровано в реєстрі юридичних осіб РФ 01.12.2022 року. Засновниками стали:

- загальноросійська спілка громадських об'єднань "Російська спілка бойових мистецтв" (рос. - общероссийский союз общественных объединений "Российский союз боевых искусств"),

- федеральний державний бюджетний заклад "Російський центр громадянського та патріотичного виховання дітей і молоді" (рос. - федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи")

- федеральна державна автономна освітня установа вищої освіти "Державний університет просвіти" (рос. - федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "государственный университет просвещения").

Публічне найменування організації скоротили та додали голосну назву - Центр військово-спортивної підготовки молоді «ВОЇН» (рос. - Центр военно-спортивной подготовки молодёжи «ВОИН») (далі – Центр «ВОЇН»).

З лютого 2024 року директором Центру «ВОЇН» призначений Казарезов Ігор Валентинович (колишній військовий, заступник отамана Всеросійського козацького товариства, брав активну участь у створенні кадетських корпусів і молодіжних патріотичних організацій РФ, у 2005-2014 роках обіймав посаду директора Департаменту у справах казацтва та кадетських навчальних закладів Ростовської області; нагороджений Президентом Росії В.В. Путіним іменною казачою шашкою «За вірність та старанність»).

Фото: надане автором

Що таке Центр «ВОЇН»?

Центр «ВОЇН» розпочав свою роботу з відкриття 12 своїх осередків на території РФ та проведення перших навчань для дітей у травні 2023 року. За 2023 рік вже встиг провести навчання для майже 17 тисяч осіб. До кінця 2024 року за заявами очільника центру, навчання охоплять не менше 30 тисяч людей. Російська влада не приховує мілітаристську мету створення центру. На офіційному сайті Центру «ВОЇН» йдеться, що він створений з метою виховати нове покоління патріотів та захисників Росії, а також що одним із пріоритетних завдань організації є підготовка молоді до військової служби в Збройних формуваннях РФ. Зазначеної мети досягають у вже відкритих 22 філіях Центру «Воїн», зокрема спрямовуючи свою діяльність на українських дітей на ТОТ – філії Херсонської області (м. Генічеськ), Запорізької області (м. Бердянськ), Луганської області (м. Луганськ), Донецької області (м. Донецьк та м. Маріуполь).

Директор центру Казарезов Ігор Валентинович зазначає: «Перед нами стоїть завдання: за кілька років відкрити відділення у всіх регіонах Росії. Тому ми плануємо щороку створювати нові філії».

Також планується, що кожна філія Центру «Воїн» матиме свої полігони для апробації різної техніки, у тому числі безпілотних літальних апаратів, відпрацювання завдань інженерного забезпечення, дій у різних умовах бойової обстановки.

Хто і чому навчає дітей?

Фото: надане автором

Фото: надане автором

Навчання дітей віком 14-17 років та молоді до 35 років проводиться за напрямами: основи національної безпеки РФ, вогнева підготовка, тактична підготовка, інженерна підготовка, організація зв'язку, основи пілотування БПЛА, тактична медицина, спортивно-тактичні ігри.

Дітей вчать інструктори, в числі яких близько половини це військовослужбовці РФ, учасники так званої СВО, зокрема ті, що удостоєні російських державних нагород за «військові заслуги».

Фото: надане автором

Для дітей з ТОТ застосовуються дві форми так званого навчання від Центра «ВОЇН» - вивезення на територію РФ в оборонно-спортивні табори та навчання на ТОТ на базі навчальних закладів і літніх таборів.

Так, на територію РФ в м. Волгоград на 21-денну зміну «Час героїв» (рос. – «Время героев») в травні цього року були вивезені діти з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Білгородської області РФ. Директор Центру «ВОЇН» одною з цілей залучення дітей з цих територій називає «прищеплення цим дітям любові до Росії, її культури, традицій та цінностей», що фактично є їх русифікацією та мілітаризацією, зважаючи на зміст навчання.

Фото: надане автором

Програма зміни передбачає патріотичні заходи, вивчення історії Росії як історії своєї батьківщини, зустрічі з військовослужбовцями РФ, учасниками т.зв. СВО, а також проведення військово-історичної реконструкції «За Сталінград» та військово-тактичної гри «Зірниця 2.0».

Фото: надане автором

Фото: надане автором

Під час такого навчання умови, в яких перебувають діти, далеко не нагадують літній відпочинок, під виглядом якого агітують до участі - діти проживають у польових наметах, зобов’язані ходити у військовій формі, чітко дотримуватись розпорядку дня (з 07.00 до 23.00), що включає підняття прапору РФ та виконання гімну Росії. Більше того, коментарі дітей в соціальних мережах свідчать про «жахливе відношення» та неналежне надання медичної допомоги в згаданому таборі м. Волгоград під час зміни «Час героїв». Представники російських ЗМІ також зазначають, що табір «Авангард» м. Волгоград дуже відрізняється від інших дитячих оздоровчих таборів, «тут все по серйозному – справжні бліндажі, плац, мінне поле, смуги перешкод, тири, автомати, парашути та інша військова атрибутика».

Фото: надане автором

Фото: надане автором

За літні канікули в такі умови «відпочинку» лише у цей табір планується вивезти близько 650 дітей з ТОТ.

Безпосередньо на ТОТ також ведеться активна робота представництв Центру «ВОЇН» щодо мілітаризації та русифікації українських дітей. Так, в травні цього року на базі Генічеського будівельного коледжу (ТОТ Херсонської області) відбулися перші військово-польових зборів та навчальної дисципліни з основ медичної тактичної підготовки та військової підготовки Центру «ВОЇН» для 70 студентів. Для роботи цієї філії мілітаристського центру, зокрема, закупили обладнання з навчання управлінню безпілотниками та комплекти для гри в лазертаг.

Що це порушує?

Діяльність Центру «ВОЇН» спрямована, зокрема, на мілітаризацію українських дітей з ТОТ, популяризацію серед них військової служби в збройних формуваннях РФ, що є грубим порушенням норм міжнародного права. А саме:

• 51 статті Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни: "забороняється будь-який тиск чи пропаганда, спрямовані на забезпечення добровільного вступу на військову службу". В той час як після навчання в Центрі «ВОЇН» діти з ТОТ «готові пов’язати своє життя з військовою справою».

• 31 статті Конвенції про права дитини: «дитина має право на відпочинок та дозвілля, а також участь у культурному житті». Слід зазначити, що ігри і відпочинок не можуть бути навʼязані дитині, а участь в культурному житті є важливою для формування власної ідентичності.

• 8 стаття Конвенції про права дитини 1989 р., де закріплюється принцип верховенства прав і законних інтересів дитини – «дитина має право на збереження ідентичності, що включає і національну ідентичність».

• 28-29 статті Конвенції закріплено право дитини на освіту, що включає і неформальну освіту, яка має підпорядковуватися конкретним критеріям, що називається «цілями освіти»:

b) виховання поваги до прав людини та основних свобод, а також принципів, проголошених у Статуті Організації Об'єднаних Націй;

с) виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження та до цивілізацій, відмінних від її власної;

d) підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, терпимості, рівноправності чоловіків і жінок та дружби між усіма народами, етнічними, національними і релігійними групами, а також особами з корінного населення.

На думку авторів, привернення уваги міжнародної спільноти до зазначених серйозних порушень та притягнення винних до відповідальності, може зупинити поширення мілітаризації та русифікації українських дітей з ТОТ, які безпосередньо здійснює Центр “ВОЇН”.

Автор: Тетяна Личко, документаторка Центру громадянської просвіти “Альменда”