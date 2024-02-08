Росіяни готують підлітків на тимчасовов окупованих територіях УКраїни до війни, — ЦНС

На окупованих територіях Запорізької області росіяни створюють мілітаристичні табори для українських дітей. Крім того окупанти планують проводити для дітей лекції щодо війни та "російської історії".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Гауляйтери анонсували створення на ТОТ Запоріжжя клубу "Воїн", який відкриють на базі дитячого табору

Також на ТОТ Запоріжжя з'явиться Центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді "Воїн", який мають відкрити на базі дитячого оздоровчого табору "Іскра".

За інформацією ЦНС, там підлітків будуть вчити вогневій та інженерній підготовці, тобто готувати до служби в армії рф. Так звані "навчання" проводитимуться під наглядом інструкторів-окупантів з РФ.

Також дітям планують проводити лекції з промиванням мізків щодо війни, а також “російської історії”.

"Центр національного спротиву зауважує “волонтери” та “інструктори” закінчать свою кар’єру раніше ніж думають. Росія не здатна й не зацікавлена захищати своїх посіпак, адже вартість життя у рф дорівнює нулю", — додають у спротиві.