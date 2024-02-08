У Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт
У Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і 40 поранених (оновлено)
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і 40 поранених (оновлено)
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
Мобілізація як іспит на виживання
Мобілізація як іспит на виживання
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни готують підлітків на тимчасовов окупованих територіях УКраїни до війни, — ЦНС

Також окупанти планують проводити лекції щодо “російської історії”.

Росіяни готують підлітків на тимчасовов окупованих територіях УКраїни до війни, — ЦНС
Фото: Центр національного спротиву

На окупованих територіях Запорізької області росіяни створюють мілітаристичні табори для українських дітей. Крім того окупанти планують проводити для дітей лекції щодо війни та "російської історії".

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

Гауляйтери анонсували створення на ТОТ Запоріжжя клубу "Воїн", який відкриють на базі дитячого табору

Також на ТОТ Запоріжжя з'явиться Центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді "Воїн", який мають відкрити на базі дитячого оздоровчого табору "Іскра".

За інформацією ЦНС, там підлітків будуть вчити вогневій та інженерній підготовці, тобто готувати до служби в армії рф. Так звані "навчання" проводитимуться під наглядом інструкторів-окупантів з РФ. 

Також дітям планують проводити лекції з промиванням мізків щодо війни, а також “російської історії”.

"Центр національного спротиву зауважує “волонтери” та “інструктори” закінчать свою кар’єру раніше ніж думають. Росія не здатна й не зацікавлена захищати своїх посіпак, адже вартість життя у рф дорівнює нулю", — додають у спротиві.

  • На окупованих територіях півдня та сходу України росіяни змушують ставати на військовий облік українських дітей. 
  • Раніше Омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що усі українські підлітки, яких окупанти депортували на територію Росії потрапили під військовий облік у РФ. А на всіх окупованих територіях росіяни створюють псевдопатріотичні центри для мобілізації неповнолітніх. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies