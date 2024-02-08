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Екскерівник колонії на Дніпропетровщині обіцяв в’язню дострокове звільнення за 100 тисяч гривень

Тепер йому самому загрожує 10 років тюрми.

Екскерівник колонії на Дніпропетровщині обіцяв в’язню дострокове звільнення за 100 тисяч гривень
Фото: ДБР

Працівники Держбюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно вже колишнього начальника виправної колонії з Дніпропетровської області, який за хабар пообіцяв ув’язненому за смертельну ДТП достроково вийти на свободу. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Начальник колонії запевнив чоловіка, що можна не чекати закінчення тюремного терміну, а вийти на волю завдяки умовно достроковому звільненню. Він пообіцяв підготувати позитивну характеристику та клопотати перед дисциплінарною комісією звільнити ув’язненого за сумлінну поведінку та ставлення до праці.

"За такий «пакет документів» фігурант вимагав перерахувати на один з банківських рахунків 100 тис. грн. Працівники ДБР у взаємодії із СБУ затримали начальника колонії після того, як той отримав хабар на банківський рахунок", - йдеться в повідомленні.

Наразі вже звільнений з посади начальник колонії обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3. ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

В’язень, у якого і вимагали хабар, переведений в інший виправний заклад, де продовжує відбувати покарання.

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