Загинула 50-річна жінка, яка працювала сторожем. Поранення отримали 7 цивільних – четверо жінок віком від 38 до 88 років, двоє чоловіків 18 і 51 року та 6-річний хлопчик.

Щонайменше 1 людина загинула і 7 поранено внаслідок нічних обстрілів Селидового, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Серед поранених – 6-річна дитина.

Росіяни сім разів обстріляли місто — пошкодили 7 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 заклади освіти та адмінбудівлю. Крім того, постраждали 8 автомобілів.

Філашкін зазначив, що це тільки попередньо відомі наслідки. Точні масштаби завданої шкоди встановлюють.

За даними прокуратури, 8 лютого 2024 року, близько 00:30, війська РФ здійснили масований ракетний обстріл м. Селидового.

Під вогнем окупантів вкотре опинилась житлова забудова, де поряд з приватним сектором знаходяться багатоквартирні будинки.

В результаті атаки росіян на мирне місто загинула 50-річна жінка, яка працювала сторожем та знаходилась у службовому приміщенні. Її тіло деблокували з-під завалів зруйнованої адміністративної будівлі.

Поранення отримали 7 цивільних – четверо жінок віком від 38 до 88 років, двоє чоловіків 18 і 51 року та 6-річний хлопчик.

Їх доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами й забоями. У дитини, до того ж, діагностовано різану рану голови. Усі вони перебували за місцями мешкання.

За місцями влучань ворожих ракет, тип яких наразі з’ясовується, пошкоджено декілька житлових будинків та навчальних закладів, частину з них знищено.

Також Філашкін повідомив про ситуацію у інших районах Донеччини, які постраждали від обстрілів.

Краматорський район. Лиманська громада зазнала 18 обстрілів, під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки. У Сіверській громаді пошкоджено будинок у Серебрянці. У Званівці пошкоджені 3 будинки.

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 81 людину, у тому числі 12 дітей.

Вранці Генштаб повідомив, що за добу Росія завдала 51 ракетного та 80 авіаційних ударів. На фронті відбулося 92 бойових зіткнення.