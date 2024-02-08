Росіяни намагаються прорвати оборону біля Часового Яру, повідомив генерал-полковник Олександр Сирський. Він відвідав військові частини та підрозділи, які тримають оборону на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
"Ворог намагається прорвати нашу оборону в районі Часового Яру та вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії. Широко застосовує дрони-камікадзе та використовує засоби радіоелектронної боротьби. Ситуація напружена, вимагає постійного контролю за обстановкою та оперативного прийняття рішень безпосередньо на місцях", – йдеться в повідомленні.
Сирський заслухав командирів бригад щодо актуальної обстановки, провів оцінку ефективності вогневого ураження та розглянув нові способи підвищення вогневих спроможностей наших військ.
Також з командирами частин та підрозділів він обговорив імовірну тактику дій противника та варіанти подальшого розвитку бойових дій. Після цього вони разом спланували сценарії відсічі агресору та недопущення його просування вперед.
За результатами роботи на Бахмутському напрямк Сирський прийняв низку рішень. Зокрема, – щодо зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках та застосування маневру вогневими засобами.
"Командувач, як завжди, звернув увагу командирів на ключовий пріоритет – збереження життя наших воїнів та мінімізація втрат", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, що за минулу добу Сили оборони відбили вісім атак окупантів на Бахмутському напрямку – неподалік Іванівського та Кліщіївки.