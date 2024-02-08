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Ворог намагається прорвати оборону в районі Часового Яру: Сирський відвідав військових на Бахмутському напрямку

Ситуація напружена і вимагає постійного контролю та оперативного прийняття рішень безпосередньо на місцях.

Ворог намагається прорвати оборону в районі Часового Яру: Сирський відвідав військових на Бахмутському напрямку
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Росіяни намагаються прорвати оборону біля Часового Яру, повідомив генерал-полковник Олександр Сирський. Він відвідав військові частини та підрозділи, які тримають оборону на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

"Ворог намагається прорвати нашу оборону в районі Часового Яру та вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії. Широко застосовує дрони-камікадзе та використовує засоби радіоелектронної боротьби. Ситуація напружена, вимагає постійного контролю за обстановкою та оперативного прийняття рішень безпосередньо на місцях", – йдеться в повідомленні.

Сирський заслухав командирів бригад щодо актуальної обстановки, провів оцінку ефективності вогневого ураження та розглянув нові способи підвищення вогневих спроможностей наших військ.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Також з командирами частин та підрозділів він обговорив імовірну тактику дій противника та варіанти подальшого розвитку бойових дій. Після цього вони разом спланували сценарії відсічі агресору та недопущення його просування вперед.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

За результатами роботи на Бахмутському напрямк Сирський прийняв низку рішень. Зокрема, – щодо зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках та застосування маневру вогневими засобами.

"Командувач, як завжди, звернув увагу командирів на ключовий пріоритет – збереження життя наших воїнів та мінімізація втрат", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за минулу добу Сили оборони відбили вісім атак окупантів на Бахмутському напрямку – неподалік Іванівського та Кліщіївки.

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