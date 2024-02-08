Росія намагається скористатися відсутністю допомоги США для України, - Кірбі

ЗСУ доводиться економити боєприпаси, і росіяни про це знають і тому продовжують атаки безпілотниками та ракетами.

Росіяни знають, що Збройні сили України поступово вичерпують боєзапас снарядів та ППО в умовах відсутності допомоги з боку США, та намагаються скористатися моментом, щоби більше атакувати українські позиції та мирні міста.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Ми знаємо, що в деяких підрозділах вони (українські військові, - ред.) дуже й дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, бо починають хвилюватися, що запаси вичерпуються",- зауважив Кірбі.

Він зазначив, що українські командири на окремих ділянках також мають визначати, які системи більшої дальності використовувати зараз, а які - ні, через відсутність нових траншів військової допомоги.

"Росіяни про це знають і тому продовжують атаки безпілотниками й ракетами, щоби змусити українців витрачати засоби ППО, які - і про це їм відомо - зараз не поповнюються", - сказав Кірбі.

Він також прокоментував ситуацію навколо Авдіївки. Кірбі вважає, що росіяни хочуть використовувати її в логістичних цілях, щоби проводити операції по всьому Донбасу.

Кірбі наголосив, що відсутність допомоги з боку США ускладнює ситуацію не лише на фронті, але і у глибині країни. У цьому контексті він зауважив, що росіяни намагаються поцілити якомога більше об’єктів оборонно-промислової бази, а також цивільні цілі.

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