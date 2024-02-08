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На первинних виборах у Неваді Ніккі Гейлі поступилась варіанту “жоден із цих кандидатів”

Гейлі стала першим кандидатом у президенти від будь-якої партії, який програв перегони варіанту “жодному з цих кандидатів”.

На первинних виборах у Неваді Ніккі Гейлі поступилась варіанту “жоден із цих кандидатів”
Ніккі Гейлі
Фото: EPA/UPG

Ніккі Гейлі не змогла перемогти на первинних виборах у Неваді. Більшість виборців Республіканської партії обрали варіант “жоден із цих кандидатів”.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

63,2 % виборців проголосували проти всіх кандидатів, Ніккі Гейлі отримала 30,5% голосів.

Таким чином Гейлі стала першим кандидатом у президенти від будь-якої партії, який програв перегони варіанту “жодному з цих кандидатів”. Цей варіант у Неваді запровадили в 1975 році.

Водночас експрезидент США Дональд Трамп не брав участь у невадських праймеріз, а зосередився на "кокусах", які відбудуться в Неваді у четвер. Вони можуть допомогти йому стати представником Республіканської партії на президентських виборах.

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Хоча парламент штату Невада, в якому переважають демократи, 2021 року ухвалив закон, який закріпив проведення "праймеріз" замість "кокусів", республіканська партія штату Невада продовжує проводити і “кокуси”. На їх думку, вони є більш безпечними та заохочують кандидатів спілкуватися з виборцями.

Осередок Республіканської партії у Неваді вирішив, що не братиме до уваги результати "праймеріз", який організовує влада штату. Єдиним опонентом Трампа на "кокусах" у четвер буде пастор з Техасу Раян Бінклі.

  • Дональд Трамп переміг на президентських праймеріз від Республіканської партії штату Нью-Гемпшир, другою стала головна суперниця Трампа Ніккі Гейлі. Республіканці отримали відповідно 54% і 44,5% голосів.

  • Губернатор Флориди, республіканець Рон ДеСантіс, основний конкурент Трампа, вибув з президентських перегонів і підтримав експрезидента.

  • Президентські вибори у США відбудуться у листопаді цього року.

  • Трамп звернувся до Верховного суду країни з апеляцією про скасування рішення, яке забороняє йому брати участь у президентських праймеріз у Колорадо.

  • Колорадо − один із двох штатів, де Трампу заборонили брати участь у президентських праймеріз цього року. Виборча комісія штату Мен навела аналогічні аргументи, щоб заблокувати Трампу участь у первинних виборах. Трамп оскаржив це рішення.

  • Інші штати, включно з Каліфорнією, заявили, що експрезидент може балотуватися.

  • Трампу було висунуто звинувачення як у федеральній справі, так і у штаті Джорджія за його роль у спробі скасувати вибори 2020 року, але йому не було висунуто звинувачення у заколоті, пов'язаному з нападом 6 січня. Він з великим відривом лідирує в опитуваннях громадської думки у гонці за висування у кандидадти у президенти від республіканської партії.

  • Раніше Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах не буде диктатором "за винятком першого дня".

Детальніше про останній етап перегонів республіканців за участь у виборах президента США у 2024-му читайте у матеріалі  "Трамп у пошуках віцепрезидента" на LB.

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