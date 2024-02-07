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Канада ухвалила нову угоду про вільну торгівлю з Україною

Консерватори критикували законопроект через "вуглецеве ціноутворення".

Канада ухвалила нову угоду про вільну торгівлю з Україною
Фото: Офіс президента

Палата громад Канади ухвалила оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною, яку підписали ще у вересні премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент Володимир Зеленський, — пише CBC. 

Угоду прийняли незважаючи на заперечення депутатів-консерваторів, які критикували законопроект через "вуглецеве ціноутворення".

Відповідний законопроект викликав довгі дискусії після того, як консерватори звинуватили ліберальний уряд у тому, що він нав'язав положення про "вуглецеві квоти". У свою чергу ліберали звинуватили консерваторів у відмові від України. 

"Для того, щоб ця торговельна угода була реалізована, Україна повинна погодитися на запровадження податку на викиди вуглецю. Це не те, що ми можемо підтримати", — сказав лідер Палати представників Консервативної партії Ендрю Шир.

Торговельна угода не вимагає від українського уряду зобов'язання запровадження податку на викиди вуглецю. Вона містить положення про те, що країни будуть співпрацювати щодо "просування ціноутворення на викиди вуглецю та заходи, які будуть спрямовані на зменшення його викидів".

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