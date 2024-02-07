Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
Мобілізація як іспит на виживання
Мобілізація як іспит на виживання
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
​Як реформа держслужби змінила зарплати чиновників в областях?
​Як реформа держслужби змінила зарплати чиновників в областях?
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і 40 поранених (оновлено)
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і 40 поранених (оновлено)
ГоловнаСвіт

ЄC передав Україні систему розмінування MV-10

Державна спеціальна служба транспорту України отримала систему розмінування DOK-ING MV-10.

ЄC передав Україні систему розмінування MV-10
Фото: Мілітарний

У рамках візиту високого представника ЄС Жозепа Борреля Державна спеціальна служба транспорту України отримала систему розмінування DOK-ING MV-10.

Про це розповіли у пресслужбі Європейської служби зовнішніх дій.

"Це остання поставка в рамках пакету підтримки гуманітарного розмінування в Україні на суму 25 мільйонів євро від Європейського Союзу, про який було оголошено на саміті Україна-ЄС у лютому 2023 року. Пакет призначений для задоволення нагальних потреб українських державних операторів протимінної діяльності, починаючи від від основного обладнання для груп розмінування до піротехнічних машин і роботизованих систем розмінування", — ідеться у повідомленні.

Система розмінування MV-10 знешкоджує протипіхотні та протитанкові міни, а також інші боєприпаси, що не розірвалися, і особливо добре підходить для очищення великих територій. Вона особливо безпечна в експлуатації завдяки дистанційному керуванню і може розмінувати до 4000 кв. м на годину, зокрема на крутих схилах.

"Україна бореться із агресором і водночас відновлюється. Її розмінувальники беруть на себе надзвичайно небезпечне, але вкрай важливе завдання — очищати звільнену землю від смертоносних мін, які залишив російський агресор. Для нас велика честь зробити роботу українських саперів безпечнішою та ефективнішою з цим європейським обладнанням. Разом ми можемо допомогти врятувати життя та зробити свій внесок у краще майбутнє України", — зазначив Боррель.

Підтримка ЄС у розмінуванні також включає спеціальний навчальний курс для українських операторів, які працюватимуть на системі MV-10. 

"Ми вдячні за допомогу Європейського Союзу. Це обладнання покращить можливості наших сил і дозволить саперам швидше та безпечніше розміновувати деокуповані території. Російська агресія залишила в Україні багато вибухонебезпечних предметів, розмінування яких триватиме десятиліттями. Технологічні рішення прискорять цю роботу", – прокоментував Голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту України генерал-майор Богдан Бондар.

  • Невдовзі інженерно-саперний батальйон Командування сил підтримки ЗСУ розпочне очищати деокуповані українські території за допомогою машин механізованого розмінування GCS-200.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies