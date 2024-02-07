ЄC передав Україні систему розмінування MV-10

У рамках візиту високого представника ЄС Жозепа Борреля Державна спеціальна служба транспорту України отримала систему розмінування DOK-ING MV-10.

Про це розповіли у пресслужбі Європейської служби зовнішніх дій.

"Це остання поставка в рамках пакету підтримки гуманітарного розмінування в Україні на суму 25 мільйонів євро від Європейського Союзу, про який було оголошено на саміті Україна-ЄС у лютому 2023 року. Пакет призначений для задоволення нагальних потреб українських державних операторів протимінної діяльності, починаючи від від основного обладнання для груп розмінування до піротехнічних машин і роботизованих систем розмінування", — ідеться у повідомленні.

Система розмінування MV-10 знешкоджує протипіхотні та протитанкові міни, а також інші боєприпаси, що не розірвалися, і особливо добре підходить для очищення великих територій. Вона особливо безпечна в експлуатації завдяки дистанційному керуванню і може розмінувати до 4000 кв. м на годину, зокрема на крутих схилах.

"Україна бореться із агресором і водночас відновлюється. Її розмінувальники беруть на себе надзвичайно небезпечне, але вкрай важливе завдання — очищати звільнену землю від смертоносних мін, які залишив російський агресор. Для нас велика честь зробити роботу українських саперів безпечнішою та ефективнішою з цим європейським обладнанням. Разом ми можемо допомогти врятувати життя та зробити свій внесок у краще майбутнє України", — зазначив Боррель.

Підтримка ЄС у розмінуванні також включає спеціальний навчальний курс для українських операторів, які працюватимуть на системі MV-10.

"Ми вдячні за допомогу Європейського Союзу. Це обладнання покращить можливості наших сил і дозволить саперам швидше та безпечніше розміновувати деокуповані території. Російська агресія залишила в Україні багато вибухонебезпечних предметів, розмінування яких триватиме десятиліттями. Технологічні рішення прискорять цю роботу", – прокоментував Голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту України генерал-майор Богдан Бондар.