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ХАМАС пропонує триетапне припинення вогню протягом 135 днів, щоб завершити війну, – Reuters

На першому етапі пропонують звільнити всіх жінок, чоловіків до 19 років, людей похилого віку та хворих.

ХАМАС пропонує триетапне припинення вогню протягом 135 днів, щоб завершити війну, – Reuters
Фото: EPA/UPG

ХАМАС запропонував свій план щодо припинення вогню на 4,5 місяці у Смузі Гази у відповідь на пропозицію, надіслану минулого тижня Катаром і Єгиптом.  

Про це пише Reuters.

Згідно з проектом документу, пропозиція ХАМАСу передбачає три фази по 45 днів кожна.

Зокрема, пропонується обмін бойовиками захоплених ще 7 жовтня ізраїльських заручників на палестинських полонених. 

Згодом, як йдеться у матеріалі, пропонують відбудову Гази, виведення ізраїльських та обмін тіл і останків.

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув вночі до Ізраїлю після зустрічі з лідерами посередників Катару та Єгипту для того, щоб допомогти досягнути перемир’я. 

Відповідно до зустрічної пропозиції ХАМАСу, усі ізраїльські жінки-заручники, чоловіки до 19 років, люди похилого віку та хворі будуть звільнені протягом першого 45-денного етапу в обмін на звільнення палестинських жінок і дітей з ізраїльських в'язниць.

Решта заручників-чоловіків буде звільнено під час другого етапу, а останки будуть обміняні на третьому етапі. До кінця третьої фази ХАМАС очікує, що сторони досягнуть згоди щодо припинення війни.

Також в організації заявили, що третину із 1500 в'язнів, яких планують звільнити, хочуть вибрати зі списку палестинців, яких Ізраїль засудив до довічного ув'язнення.

  • Палестинське бойове угруповання ХАМАС заявило вчора, 6 лютого, що дало свою відповідь на запропоновану угоду про припинення вогню у Секторі Гази, яка також передбачає звільнення заручників. Проте вчора подробиці відповіді були невідомі.
  • США заявили, що все ще вірять у можливе досягнення домовленостей.
  • 1 лютого очільник зовнішньої розвідки Ізраїлю Девід Барнеа представив новий план потенійної угоди з ХАМАСом про звільнення заручників у Смузі Гази. Пропонується призупинення вогню на 35 днів і звільнення 35 заручників – по одному щодня. Загалом в анклаві ще перебуває 136 ізраїльських полонених.
  • Раніше у ЗМІ повідомляли про те, що Ізраїль і ХАМАС ведуть інтенсивні переговори про місячне перемир’я. Бойовики нібито прагнуть "пакетної угоди", яка передбачає постійне припинення вогню, проте Ізраїль намагається вести переговори поетапно. Йшлося про звільнення різних категорій ізраїльських заручників – від цивільних осіб до солдатів – в обмін на припинення бойових дій, звільнення палестинських в'язнів і надання більшої допомоги Газі.
  • Декілька днів тому ізраїльська армія звільнила 114 палестинців, які були заарештовані під час наземної операції ЦАХАЛу. В’язнів передали палестинській стороні на контрольно-пропускному пункті Керем-Шалом на півдні Смуги Гази.
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