ХАМАС пропонує триетапне припинення вогню протягом 135 днів, щоб завершити війну, – Reuters

На першому етапі пропонують звільнити всіх жінок, чоловіків до 19 років, людей похилого віку та хворих.

ХАМАС запропонував свій план щодо припинення вогню на 4,5 місяці у Смузі Гази у відповідь на пропозицію, надіслану минулого тижня Катаром і Єгиптом.

Про це пише Reuters.

Згідно з проектом документу, пропозиція ХАМАСу передбачає три фази по 45 днів кожна.

Зокрема, пропонується обмін бойовиками захоплених ще 7 жовтня ізраїльських заручників на палестинських полонених.

Згодом, як йдеться у матеріалі, пропонують відбудову Гази, виведення ізраїльських та обмін тіл і останків.

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув вночі до Ізраїлю після зустрічі з лідерами посередників Катару та Єгипту для того, щоб допомогти досягнути перемир’я.

Відповідно до зустрічної пропозиції ХАМАСу, усі ізраїльські жінки-заручники, чоловіки до 19 років, люди похилого віку та хворі будуть звільнені протягом першого 45-денного етапу в обмін на звільнення палестинських жінок і дітей з ізраїльських в'язниць.

Решта заручників-чоловіків буде звільнено під час другого етапу, а останки будуть обміняні на третьому етапі. До кінця третьої фази ХАМАС очікує, що сторони досягнуть згоди щодо припинення війни.

Також в організації заявили, що третину із 1500 в'язнів, яких планують звільнити, хочуть вибрати зі списку палестинців, яких Ізраїль засудив до довічного ув'язнення.