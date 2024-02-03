ХАМАС вивчає запропоновану угоду про припинення вогню та звільнення заручників, але є протиріччя, - ЗМІ

Офіційні особи ХАМАС заявили, що вивчають запропоновану угоду про припинення вогню. Вона включатиме тривалі паузи в боях у Газі та обмін ізраїльських заручників на палестинських в’язнів.
Про це повідомляє AP.
“Ісмаїл Ханія, вищий політичний лідер ХАМАС, і Осама Хамдан, високопосадовець ХАМАС у Бейруті, заявили, що група залишається відданою своїм початковим вимогам щодо постійного припинення вогню. Хамдан також сказав, що група прагне звільнити тисячі палестинських ув'язнених, утримуваних за дії, пов'язані з конфліктом з Ізраїлем, у тому числі тих, які відбувають довічне ув'язнення”, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, йдеться про Марвана Баргуті, популярного палестинського лідера повстання, якого вважають об’єднавчою фігурою. Другий такий в'язень - Ахмед Саадат, голова Народного фронту звільнення Палестини. І Баргуті, і Саадат були засуджені за причетність до смертельних нападів під час другого палестинського повстання проти ізраїльської окупації покоління тому.
Втім, ця позиція не співпадає з багатоетапною пропозицією, яку офіційні особи з Єгипту, Ізраїлю, Катару та Сполучених Штатів висунули цього тижня, і яка не передбачає постійного припинення вогню.
Лідер ХАМАС заявив, що переговори повинні “повністю припинити” ізраїльський наступ у Газі та забезпечити виведення ізраїльських військ.
Ці вимоги Ізраїль раніше відхилив. Ізраїльські лідери заявили, що продовжуватимуть боротьбу, доки ХАМАС не буде розгромлений, навіть погоджуючись на тривалі паузи, які супроводжуються звільненням заручників.
Очікується, що ХАМАС найближчим часом відповість на пропозицію, яка включає звільнення заручників.
- Керівник Моссаду (зовнішньої розвідки Ізраїлю) Девід Барнеа представив військовому кабінету план потенційної угоди з ХАМАСом про звільнення заручників із дев’яти пунктів.
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Тиждень тому Reuters написав, що Ізраїль і ХАМАС ведуть інтенсивні переговори про місячне перемир’я. Бойовики нібито прагнуть "пакетної угоди", яка передбачає постійне припинення вогню, проте Ізраїль намагається вести переговори поетапно. Йшлося про звільнення різних категорій ізраїльських заручників – від цивільних осіб до солдатів – в обмін на припинення бойових дій, звільнення палестинських в'язнів і надання більшої допомоги Газі.
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Тоді ж стало відомо, що директор ЦРУ Вільям Бернс та його ізраїльський колега незабаром зустрінуться з офіційними особами Катару для перемовин про звільнення заручників.
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Перед цим у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Ізраїль пропонує призупинити бойові дії у Смузі Гази на два місяці для звільнення всіх заручників.
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У листопаді минулого року під час перемир’я звільнили 110 ізраїльтян та громадян інших країн в обмін на 240 палестинських жінок і дітей, які утримувалися в ізраїльських в'язницях.