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Міжнародний суд ООН вирішив, чи може розглядати справу України проти РФ щодо "спотворення поняття геноциду"

При цьому суд відкинув прохання Києва визнати, що Росія використала Конвенцію про геноцид як привід для свого вторгнення.

Міжнародний суд ООН вирішив, чи може розглядати справу України проти РФ щодо "спотворення поняття геноциду"
Міжнародний суд ООН в Гаазі
Фото: news.un.org/

Міжнародний суд ООН ухвалив попереднє рішення щодо юрисдикції у справі України проти Росії. Йдеться про "спотворення поняття геноциду", передає "Радіо Свобода"

Суд постановив, що цю справу можна розглядати далі по суті. Він також погодився вивчити питання дій України щодо російськомовного населення і визначити, чи мав місце геноцид.

Суд також відкинув прохання Києва визнати, що Росія використала Конвенцію про геноцид як привід для свого вторгнення.

Цей позов Україна подала ще 26 лютого 2022 року. Наша держава скаржилася, що Москва зловживає Міжнародною конвенцією про запобігання геноциду, аби виправдати своє повномасштабне вторгнення. Російський диктатор Путін, зокрема, заявляв, що має на меті начебто запобігти геноциду на сході України.

  • Серед останніх рішень Міжнародного суду ООН у Гаазі - Росія винна у порушенні Конвенції щодо фінансування тероризму за статтею №9 (РФ частково винна у фінансуванні тероризму) і порушила Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (не захистила навчання українською мовою у Криму після окупації).
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