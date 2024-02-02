СБУ: 15 років тюрми заочно отримав проросійський блогер Юрій Подоляка

Він, зокрема, причетний до коригування масованих ракетно-артилерійських атак Росії по Миколаївщині.

До 15 років тюремного ув’язнення заочно засудили проросійського блогера Юрія Подоляку.

Про це йдеться на сайті Служби безпеки України.

З початку повномасштабного вторгнення РФ він регулярно виконує завдання російських спецслужб щодо проведення інформаційних диверсій. Подоляка створив власний YouTube-канал із загальною аудиторією понад 3 млн підписників, під його «авторством» діє прокремлівський телеграм-канал, а також сторінки «ВКонтакте» та в популярних месенджерах.

На цих інтернет-ресурсах Подоляка виправдовує окупацію української території та знищення цивільної інфраструктури нашої держави. Також він заперечував воєнні злочини рашистів у Бучі, а викриті факти масових вбивств місцевих жителів називав «зрежисованими».

Водночас Подоляка причетний до коригування масованих ракетно-артилерійських атак Росії по Миколаївщині. Для наведення російської зброї зловмисник формував власні мережі інформаторів на території південного регіону. Серед коригувальників бу, зокрема, ексочільник Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за державну зраду.

За даними слідства, Подоляка є уродженцем Сум, але у 2014 році виїхав до Росії і розпочав там публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

Оскільки засуджений переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.