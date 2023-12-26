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В Україні блогера-пропагандиста Подоляку засудили до 12 років тюрми

Суд визнав його винним у колабораціонізмі та виправдовуванні збройної агресії РФ. Засуджений народився та тривалий час проживав у м. Суми, а у 2014 році виїхав до Росії.

В Україні блогера-пропагандиста Подоляку засудили до 12 років тюрми
Юрій Подоляка
Фото: скріншот

В Україні блогера-пропагандиста Юрія Подоляку засудили до 12 років тюрми. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Суд визнав його винним у колабораціонізмі та виправдовуванні збройної агресії РФ. 

“Блогер, який називає себе головним спікером війни, за його словами, допомагає росіянам «мобилизоваться и держать информационный удар». Виправдовуючи поразки військових рф, він розповсюджує класичні фейки російської пропаганди”, - повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Зазначається, що засуджений народився та тривалий час проживав у м. Суми, а у 2014 році виїхав у РФ. На його майно на території Сумської області рішенням суду накладено арешт.

Також Подоляку підозрюють у тому, що він “наводив” російські ракети на Миколаїв. Для наведення ворожої зброї на місто, за даними СБУ, фігурант отримував розвіддані від свого інформатора – ексочільника Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за держзраду.

Офіс Генпрокурора зауважує, що це вже третій вирок російським пропагандистам цього року. У лютому 2023 року до 5 років позбавлення волі було засуджено директора російського пропагандистського телеканалу «RT» за заклики до геноциду українського народу. У листопаді 2023 року 10 років позбавлення волі отримав російський пропагандист, який у своїй книзі стверджував про неспроможність української держави до подальшого існування, неповноцінність та другосортність української нації. Також він закликав владу РФ провести так звану «денацифікацію» України.

Зі свого боку додамо, що у листопаді 11 років тюрми отримала одеситка Юлія Вітязєва, що стала пропагандисткою на каналі Соловйова. Справжнє ім'я колаборантки - Юлія Лозанова.

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